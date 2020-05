El COE Belén se solidarizó con Hualfín y brindó informe de nuevas medidas

En la mañana de este Sábado 30 de Mayo el COE Belén comunicó el informe epidemiológico del departamento y sobre las nuevas medidas a implementar, como gimnasios, actividad física y transportistas, además expresaron la solidaridad con los vecinos de Hualfín que no permiten el ingreso de personas de otras provincias.

La Dra. Marianela Saracho Directora del Área Programática N°11 y Vocera del COE Belén comunicó: “Queremos como COE de Belén solidarizarnos con el Pueblo de Hualfín, sabemos que están viviendo un momento muy difícil, que ayer tuvieron unas horas muy difíciles, quiero que sepan que cuentan con nosotros como COE y seguramente después de esta conferencia nos estaremos llegando por Hualfín, para estar junto a nuestros hermanos, para ver que esta pasando y ver como se puede solucionar”. Expresó.

“En cuanto a situación sanitaria, seguimos con cero casos de coronavirus, seguimos trabajando mucho en cuanto a la prevención, estamos controlando los accesos al departamento Belén, trabajando desde ese lugar con agentes sanitarios, el hospital sigue trabajando con el consultorio de febriles, seguimos con la circulación disminuida y desde el equipo médico del hospital, está la preocupación sobre estas flexibilizaciones y sobre el cumplimiento de la población del uso del tapabocas, del barbijo, la distancia física, que no debemos olvidarnos que seguimos en cuarentena y que seguimos con estas únicas medidas como prevención, así que llamamos a la comunidad, que continúe con el uso del barbijo, sigue siendo una obligación para circular en la vía publica el uso del barbijo, lo mismo que en comercios y en todos los establecimientos.” Aseguró.

En cuanto a las actividades flexibilizadas, estuvimos reunidos con el COE Belén esta semana y vamos a ir punto por punto:

–Con respecto al Deporte, vamos a seguir con las mismas actividades flexibilizadas la semana pasada, no vamos a incorporar nuevas actividades, sabemos que algunas actividades se han ido sumando pero no son las que están flexibilizadas, no son las que habíamos notificado, así que pedimos por favor que esperen, vamos a tratar de establecer los protocolos correspondientes para no correr riesgos, vamos a ir incorporando las demás actividades una vez que se incorporan los protocolos, se establezcan y podamos ver cada lugar así como hicimos con los gimnasios y con las otras actividades.

Con respecto al horario del deporte sigue siendo de 08:00 a 18:00 horas y una de las cosas que queríamos comentar con respecto al uso de credencial, que al principio se había otorgado cerca de 1500 credenciales ya no se va otorgar credenciales, pero si se va poder salir con el D.N.I. según la terminación, los que tienen terminación par, los días martes, jueves y sábados y los de terminación impar los lunes, miércoles y viernes, o sea que se pueden salir los que tienen credencial y sino con el documento según la terminación.

– Con respecto a la gastronomía, hasta la reunión del viernes anterior, habíamos acordado que se comenzaba a trabajar durante el medio día con mesas, se hizo la prueba toda esta semana de trabajar al medio dia, se visitó los lugares y se estableció un protocolo de gastronomía, que es el protocolo provincial, se hizo una capacitación dela gente que está en gastronomía, se ha visto una buena respuesta en la semana así que a partir de hoy se habilita el horario nocturno hasta las 22:00 horas , es importante aclarar que este horario hasta las 22 horas es solamente para los locales gastronómicos, el resto de los comercios sigue siendo hasta las 20:00 horas.

– El otro punto es el protocolo de transportistas, establecimos un protocolo que lo elaboramos desde acá de Belén, establecimos un lugar para la llegada de los camiones, también para la distribución.

Finalizando dijo: “Es importante que la comunidad sepa que estamos tratando de mejorar el ingreso de transportistas, estamos muy involucrados y pedimos a la población que asuma también su responsabilidad que debe circular con todos los cuidados”. Subrayó.