El COE Regional Norte de Belén no habilitará el Turismo Interno

En el día de ayer se llevó a cabo una reunión del COE Regional en la Localidad de Corral Quemado, con la presencia de los Intendentes del Norte Chico y Norte Grande de Belén, este fue el tercer encuentro, acompañaron en esta reunión la Directora de Área Programática N°11 Dra. Marianela Saracho, el Alférez Héctor Magallanes de Gendarmería Nacional y autoridades Policiales.

Se puso en conocimiento y análisis el trabajo que se realiza en los dos puestos de controles ubicados en Los Nacimientos (Hualfín) y el otro control de Barranca Larga ( Villa Vil) tambien se trató sobre el nuevo protocolo para proveedores que deciden salir de la provincia de Catamarca, en la cual van a tener que entrar en cuarentena por 28 días porque salieron a otra provincia .

Por otro lado los intendentes decidieron no habilitar por el momento el Turismo Interno que este tema se tratará luego del 7 de junio luego de conocer las nuevas disposiciones a Nivel Nacional y Provincial.

Al finalizar el Intendente de Hualfín Marcelo Villagrán, declaró: “Estuvimos reunidos con el COE Regional viendo las nuevas medidas y explicando d ellos controles que tenemos en los límites del Departamento, tanto en Los Nacimientos como en Barranca Larga, mejorando algunos detalles de algunas irregularidades que hemos tenido, y día adía en cada reunión vamos conversando y tratando de mejorar así los controles sean cada día mejor. Además la Doctora (Saracho) nos trajo un protocolo para Proveedores, que tambien se pudo de manifiesto para toda la gente, para proveedores locales que salen a otras provincia. A su regreso van a tener que estar en cuarentena, ese fue uno de los puntos tratados. Otro de los puntos fue el tema del turismo, donde coincidimos los siete intendentes que el Turismo interno, más allá de la decisión que vaya a tomar le COE Provincial, nosotros no estamos capacitados ahora para iniciar con el Turismo Interno, decidimos que por ahora no, esperaremos hasta el 7 de junio, que termine esta etapa de la cuarentena y veremos que dice el presidente, que dice la Provincia.” afirmó

“Lo mismo la administración pública hasta el 7 de junio no habilitamos, cada vez que vaya flexibilizándose más con cada protocolo vamos a ir habilitando varias actividades más en lo que compete al COE regional integrado por los 7 municipios”. Señaló. Villagrán

Por su parte el Intendente de Villa Vil Ramón Villagra dijo respecto a la posible reanudación de clases en Escuelas de período especial por dos semanas: “Considero en lo personal que o es conveniente, no hay motivo para que se pueda convocar las escuelas nuestras que son 11 escuelas de periodo especial , escuelas primarias y secundarias. Ahora dicen que a partir del lunes empezar las clases por dos semanas, yo considero que no por las inclemencias climáticas, que han bajado considerablemente y en muchos de nuestros lugares hasta la red de agua potable se congelan las cañerías , recién al medio día vuelve recién el agua, así que no están dadas las condiciones para dar inicio a estas dos semanas en las actividades áulicas, yo la verdad que no se que decisiones habrá tomado el Ministro de educación de la Provincia o el Señor Gobernador , no era nada oficial simplemente se escucho versiones de esto, pero la verdad que no comparto con esto porque por algo se crearon las escuelas de periodo especial, por le frío, entonces volver en este periodo tan frío a los chicos se les complica, además muchas escuelas no tiene calefacción, van a sufrir el tema del agua tendrían que rever esa situación” Subrayó.

Informe: Maxi Alancay