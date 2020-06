El Director de la Caja de Créditos y Prestaciones Provincia comentó sobre línea de créditos productivos

El Director de la Caja de Créditos y Prestaciones Provincial, (CCPP, Ex CAPRESCA), Ingeniero Daniel Zelarayán, informó que esta semana hizo el lanzamiento el Sr. Gobernador de la línea de créditos productivos. “Estos créditos productivos son para PYMES agropecuarias, manufactureras, productores agropecuarios y pequeños emprendedores industriales, un crédito para actividades que tengan por lo menos un año de antigüedad y esto incluye para la compra de materia prima, insumos, herramientas, maquinarias, que tiene un monto hasta $ 1.000.000.- el crédito”

“El mismo tiene 6 meses de gracias a un interés del 24% anual y un plazo de 36 meses, es muy importante ya lo estuvimos conversando antes de que salió con el Intendente de Pozo de Piedra, José Yapura, interesándolos a los productores porque se vienen las próximas campañas, las cosechas y es una herramienta más para que el productor quiera mejorar algún sistema en su campo o también para la pequeña industria si necesitan comprar alguna maquinaria y mejorar o dar valor agregado a la producción”. Aseguró.

En ese mismo sentido agregó: “A este crédito pueden acceder en forma individual, pueden ser PyMES, asociaciones, cualquier productor puede acceder a esto no hay problema de eso. Esto es para cualquier productor y cualquier actividad agrícola ganadera que esté haciendo una pequeña industria también, es sencillo, hay que hacer una descripción del proyecto a realizar y con el tema de la garantía personal, el solicitante debe presentar el DNI, el garante, boleta de impuesto, el recibo de sueldo y el recibo de sueldo del garante que tiene que ser empleado público, eso es también muy importante para que puedan acceder a esta línea de crédito”.Añadió.

Al consultarle si el solicitante tiene que ser empleado público, dijo; “Puede o no puede ser, no es excluyente, pero el garante tiene que ser, sino tendrá que poner otro tipo de garantía, damos la facilidad de que el garante puede ser un empleado público y el solicitante también, reitero, pero si no es en ese caso pueda haber una garantía prendaria o hipotecaria para poder acceder al crédito, lo importante es que sea productivo y que tenga un año por lo menos en la actividad y que se pueda elaborar una descripción clara de lo que se quiere hacer y poder llevar a cabo la actividad”. Señaló.

También expresó: “Nosotros dentro de la página nuestra vamos a publicar un formulario que es muy sencillo cumplimentarlo pero también acompañamos la actividad con Agronomía de Zona o bien la Secretaría de Producción del Municipio, también vamos a estar viajando al interior para acompañarlos en esa elaboración, porque también vemos la cuestión esta cuando hablamos de los insumos, esto que empieza la época que hay que hacer fertilización o aplicaciones que lo hablamos una vez con un grupo de productores ya que la compra individual de eso los costos son muy altos, pero si lo hace la Asociación con un crédito es mucho más sencillo y fácil también de devolver con la producción, entonces hay muchas aristas que se pueden resolver con esto, la idea es que estemos presente en Belén, que estemos presentes en el interior acomodando y explicando también como hacer los pequeños proyectos”. Indicó.

Finalmente aclaró: “El préstamo será hasta un $1.000.000.- esta cifra será en la primera instancia, después se verá individualmente por un monto mayor, nosotros vemos que hay algunas maquinarias que cada uno puede acceder, estamos dentro de esos valores, esta es la primera línea de crédito que se implementa, en el futuro tendremos otros más, pero también era empezar con esto por la situación que hoy se está viviendo”. Concluyó.