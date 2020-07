El fastuoso nuevo estadio que construirá un club del ascenso en España: un hotel con piscina y techo retráctil

Al parecer, no sólo uno de los grandes clubes del fútbol español y de todo el mundo como el Real Madrid está renovando su estadio. Una modesta institución que milita en la Segunda División B de España también anunció la obra que realizará un su estadio. El Marbella FC presentó el proyecto que presentará una renovación total de su histórico recinto.

El estadio, que recibe el nombre de Antonio Lorenzo Cuevas, en honor al primer atleta de elite que tuvo la ciudad de Marbella, se plantea como una “joya urbanística” que será “un símbolo de la ciudad”, según comentó Óscar Ribot, el CEO de la empresa que gestiona el club desde la temporada 2018-2019. The Best of You es una agencia de representación con gran prestigio en Europa y experiencia consolidada en el mercado futbolístico de China, por eso el presidente de la institución, Zhao Zhen, es de originario del país asiático.

Una postal de lo que será el nuevo estadio del Marbella FC

Según se promocionó en la presentación de lo que será el nuevo y fastuoso estadio, el recinto tendrá lugar para 18.000 espectadores contra los poco más de 7 mil que presenta en la actualidad. Además, dispondrá de 2.000 plazas de estacionamiento subterráneo y las nuevas instalaciones mostrarán el lujo que define a la ciudad balnearia de la Costa del Sol, en el sur de España, perteneciente a la región de Andalucía.

Una imagen de lo que será la piscina del hotel que funcionará dentro del estadio

En el mismo lugar donde se construirá el nuevo estadio se levantará una exclusiva zona comercial y un hotel que tendrá su piscina en las afueras de la cancha. Al mismo tiempo, el nuevo hogar del Marbella FC tendrá un techo retráctil y se construirá en el lugar donde se encuentra actualmente el Municipal Antonio Lorenzo Cuevas y perderá un sello característico: no tendrá pista de atletismo.

El techo del nuevo estadio del Marbella FC será retráctil

Este viernes, durante el acto presentación del nuevo estadio, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, resaltó que se trata de “un proyecto de ciudad” y lo calificó de “emblemático y serio” y cuyo camino comienza ahora para recorrerlo “juntos”. Las autoridades de la institución que fue fundada en 1997, y que en un primer momento se denominó Unión Deportiva Marbella, no indicaron la fecha de inicio de la obra, al mismo tiempo que desde el sitio oficial del club no se especificó para cuando se planea tenerlo disponible.

El actual estadio Municipal de Marbella fue construido e inaugurado en 1975 y, más allá de ser la sede del club de fútbol de la ciudad, así como también de otros eventos deportivos, tiene la característica de haber sido el escenario donde tocaron dos de los más famosos artistas del mundo de la música. En 1986 albergó el penúltimo concierto de la histórica banda británica Queen, liderada por el cantante Freddie Mercury. Dos años más tarde, en 1988, el renombrado estadio Lorenzo Cuevas se convirtió en el lugar del primer concierto en España del legendario cantante Michael Jackson.

Así es el actual estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas con lugar para más de 7 mil espectadores en Marbella