El Indio Solari volvió a cantar en un show por streaming de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

La banda del ex cantante de los Redondos se presentó este sábado en el estadio Malvinas Argentinas, en un concierto bautizado Desde los satélites. El recital duró casi tres horas

Con su intervención desde una pantalla en varios temas, Carlos El Indio Solari volvió este sábado a hacer su esperada aparición en el espectáculo Desde los satélites, una transmisión especial de un documental y un show en vivo de su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, desde el escenario del estadio Malvinas Argentinas de la Ciudad de Buenos Aires.

Con la excusa de celebrar los 15 años desde su formación para acompañar al ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en los inicios de su aventura solista, la banda estrenó el documental Con los puños en alto, en donde testimonian las vivencias junto a este particular artista y luego brindó un concierto de casi tres horas, en donde no f

Pero más allá del nivel indiscutido de lo ofrecido por el grupo, los momentos más celebrados fueron cuando la imagen y la voz del Indio Solari irrumpieron en Yo, canibal, Porco Rex, Susanita, y en temas solistas del guitarrista Baltasar Comotto y el tecladista Pablo Sbaraglia. Sin embargo, la gran novedad fue escuchar en vivo La moda no es vanguardia, La oscuridad y Pinturas de guerra, tres canciones del último disco El ruiseñor, el amor y la muerte, que nunca llegó a ser presentado en concierto. Ante esta batería de canciones, el recital se extendió por casi tres horas de duración.

Minutos antes de la finalización del extenso recital virtual, Pablo Sbaraglia agradeció a su público y recordó que “En este momento lo más importante es cuidar al prójimo”. El último tema de la noche fue el clásico Ji ji ji y cada uno desde su lugar se sumó al pogo virtual. En marzo, la banda tuvo que cancelar su presentación en la ciudad de Rosario por la cuarentena, pero seguramente será el primer lugar elegido para volver de manera presencial cuando se concrete la nueva normalidad.

De todas maneras, El Indio ya había intervenido en este formato en otros recitales brindados por el grupo, que comenzó a ofrecer conciertos sin su líder para recaudar fondos para un tratamiento médico para el baterista Martín Carrizo y, debido a la excelente repercusión, decidió continuar con esta modalidad.

Ante la interrupción de los espectáculos públicos por la pandemia de coronavirus, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado siguieron compartiendo material en sus redes sociales. Según informó la organización del espectáculo, el show fue seguido por 20 mil personas, tope que se puso a la hora de vender entradas para asegurar una conectividad óptima.

Recordemos que en junio de este año, Solari que se convirtió en víctima de una fake newsi. Y, minutos después de haberse convertido en tendencia en Twitter por el hastag #QEPDindio, decidió salir él mismo a dar un mensaje utilizando sus redes sociales. “Un soretito publico una fake, estoy en mi casa tomando un martini!!!! Salud forrito”, escribió el artista en su cuenta, llevándole tranquilidad a sus más de sesenta mil seguidores.

Cabe recordar que, en 2016, el Indio contó durante un recital en Tandil que le estaba dando pelea a una dura enfermedad que lo acompaña hasta la fecha. “Veo que en Internet está circulando con mucha fuerza la versión de que estoy enfermo y es verdad. Mr. Parkinson me está pisando los talones, pero les aseguro que no me voy a bajar tan fácil de un escenario”, dijo en ese momento frente a una multitud de más de 150 mil personas.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado está integrada por Baltasar Comotto, Pablo Sbaraglia, Gaspar Benegas; Fernando Nalé, en bajo; Débora Dixon y Luciana Palacios, en coros; Sergio Colombo, en saxo; Miguel Ángel Tallarita, en trompeta; Y Ramiro López Narguil, en batería.