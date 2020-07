El Leeds de Bielsa ganó y quedó a un paso del ascenso a la Premier League: qué resultados necesita

Bielsa ensayó sus dos variantes predilectas en la etapa final con los ingresos del macedonio Alioski y el español Pablo Hernández, pero no halló los resultados esperados. El Leeds no hizo pie y apenas se dedicó a soportar la ventaja a favor. Así y todo pudo haberlo liquidado sobre el final con un mano a mano de Dallas y una maniobra polémica, sobre la hora, en la que Bamford fue derribado por Sollbauer (el árbitro entendió que no era penal pero la repetición dejó dudas).