El Municipio de Tinogasta trabaja en la mejora de calles

Con respecto a la problemática de la pérdida de agua, el Secretario Ernesto Andrada expresó: “Estamos trabajando en conjunto con la gente de la ex DASI tratando de buscar la forma de solucionar todas esas pérdidas. Hay muchas cañerías que están obsoletas y por la presión empiezan a romperse.”

Otra problemática con respecto a las obras o trabajos, es la desidia de la gente, que no respeta las señalizaciones y entorpece las reparaciones. “Es lamentable la inconsciencia de muchos vecinos, también de transeúntes que ocasionan el daño en las mejoras que llevamos adelante. Ojalá se concienticen y respeten las señalizaciones de las obras. No le hacen daño a la gestión, le hacen daño al vecino, a Tinogasta, así que esperemos que no ocurran más cuestiones de este tipo”, dijo Andrada.