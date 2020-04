El repunte de casos en Singapur es una mala señal para el resto del mundo

SINGAPUR.- Considerado como un modelo a seguir en la batalla contra el coronavirus , la ciudad-estado de Singapur está luchando contra una propagación de infección que, según los expertos en enfermedades, es un mal augurio para los esfuerzos globales de contención.

La pequeña nación del sudeste asiático fue uno de los países más afectados cuando el virus se propagó por primera vez desde China en enero, pero un estricto régimen de vigilancia y cuarentena ayudó a detener la marea, métodos que elogió la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A medida que el virus formó nuevos epicentros en Europa y Estados Unidos, infectando a casi un millón de personas en todo el mundo, Singapur, un centro importante de comercio y viajes, cerró sus fronteras .

Protegerse contra el virus en Singapur es más fácil que en la mayoría de los lugares. La isla de 5,7 millones de personas, que se atraviesa en menos de una hora, tiene un puñado de puntos de entrada internacionales y un sistema de salud sólido .

Hasta ahora, solo cuatro personas han muerto , pero las medidas de contención de la ciudad-estado están mostrando signos de tensión.

Este miércoles, Singapur reportó su mayor salto diario en casos de coronavirus, de 74 a 1000 infecciones .

Más del 70% de ellos eran nacionales en lugar de importados, y muchos no estaban vinculados a casos anteriores , un indicador de hasta qué punto la enfermedad se está propagando en la comunidad.

Los expertos dicen que las violaciones de las defensas de Singapur muestran lo difícil que será frenar la propagación del coronavirus en otros lugares.

“El enfoque de Singapur ha sido, con mucho, uno de los mejores”, dijo Michael Osterholm, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Minnesota.

“Lo que realmente están mostrando al resto del mundo es que este es un virus difícil de vencer y contener”, añadió.

Los casos internos de Singapur se han duplicado solo durante la última semana , mientras que sus infecciones totales se han multiplicado casi por diez en el último mes.

“Debemos tener en cuenta lo que hacemos y hacia dónde vamos ahora”, dijo Irving Chung, un gerente de compliance de 43 años, describiendo los números de casos récord de ayer como “preocupantes” .

La máxima autoridad médica de Singapur, Kenneth Mak, dijo esta semana que el creciente número de casos era “motivo de preocupación” y que seguirían de cerca la tendencia en las próximas semanas para evaluar si las medidas de prevención intensificadas estaban funcionando.

Taiwán, que también ha sido elogiado por sus estrictas medidas de virus, también ha visto recientemente un aumento en los casos importados y focos de brotes locales sin una fuente obvia de infección que ha puesto a las autoridades ansiosas.

Mientras tanto, en China , donde las medidas draconianas de contención han ayudado a reducir la transmisión doméstica del virus, las autoridades han centrado su atención en interceptar una afluencia de casos “importados” de chinos que regresan del extranjero y prestando más atención al potencial de los transportistas asintomáticos que podrían alimentar una segunda ola de brotes a medida que se alivian los frenos en el movimiento.

“El virus nunca duerme”

La OMS ha elogiado previamente a Singapur por “no dejar piedra sin remover” en sus esfuerzos por rastrear a los posibles portadores, y dijo que el país había demostrado cómo se puede detener la enfermedad sin recurrir a bloqueos estrictos ahora comunes en todo el mundo.

Las escuelas, restaurantes y oficinas permanecen abiertas en Singapur, aunque las medidas de distanciamiento social recientemente impuestas han cerrado los bares y las reuniones sociales están limitadas a 10 personas.

Cuando se le preguntó sobre los crecientes casos de Singapur, el representante de la OMS en la región dijo hoy que la ciudad-estado y otros necesitaban hacer más.

“El virus nunca duerme y es altamente infeccioso . Es necesario intensificar los esfuerzos de control en todo el mundo, incluso en Singapur “, dijo Ying-Ru Lo, Jefe de Misión y Representante de la OMS en Malasia, Brunei Darussalam y Singapur.

Singapur ha dicho que un bloqueo total no erradicará el virus y que cualquier medida adoptada debe ser sostenible en un brote que podría durar muchos meses.

“No existe tal solución mágica”, dijo Lawrence Wong, codirector del grupo de trabajo de lucha contra virus del gobierno.

Pero algunos expertos locales en enfermedades dicen que las tendencias muestran medidas más estrictas, como el cierre de escuelas y oficinas, que pueden ser necesarias.

“Francamente, estoy preocupado, porque vemos un número creciente de casos no vinculados y eso es una señal de que hay transmisiones esporádicas en la comunidad que no podemos controlar”, dijo Teo Yik Ying, decano de la Escuela de Salud Pública Saw Swee Hock de la Universidad Nacional de Singapur.

