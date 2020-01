Comenzaron los trabajos en el camino a El Tolar

Esta primera etapa consistió en asegurar el paso vehicular al lugar y se logró la conformación del acceso en ese tramo hacia el río trabajando en un “alteo” al costado del cauce del mismo. Luego se procedió a liberar la entrada a la zona de El Durazno y La Soledad.

En la jornada del martes, el personal comenzó a trabajar puntualmente en el camino que va hacia El Tolar, con toda la dificultad que esto conlleva, puesto que es un lugar de difícil acceso.

Diez personas entre técnicos y operarios están en la zona realizando las distintas tareas, utilizando maquinaria pesada entre las que se encuentran una topadora, una retroexcavadora y un cargador frontal, todas ellas pertenecientes al ministerio de Infraestructura y Obras Civiles de la provincia.

Luego de conocer la noticia, la maestra y directora de la Escuela N°474 de El Tolar, Amalia Agüero, habló con El Esquiú.com y se refirió a la importancia de este avance que beneficiará a la comunidad.

En primera instancia, Agüero indicó que “hay que hacer el seguimiento de que las cosas se empiecen y se terminen. Pienso que sí lo van a hacer al camino”.

“Se ha hecho por la tremenda movida en las redes sociales y la presión de la gente”, agregó.

“Tengo mensajes que me mandan ellos (los integrantes de la comunidad), dándome las gracias, pidiendo que no los desampare, que no los deje”, destacó.

Agüero comentó que “es una comunidad muy unida. Es todo una sola familia. Entonces, se ha perdido uno (por Roque Gordillo) y se siente terriblemente. No es la alegría y la felicidad que podría haber esperado. Les digo a ellos (los integrantes de la comunidad) que esto va a mejorar la calidad de vida, los chicos van a poder bajar a estudiar”.

En otro pasaje, dio a conocer una iniciativa que pretenden llevar a cabo. “Nos hemos reunido con un grupo de los Bomberos Voluntarios y otro grupo de Enduro, que son como 60 personas, porque quieren hacer un beneficio y comprar un cuatriciclo para que tenga la gente de El Tolar, cosa que en algún momento de emergencia puedan bajar, sin tener que estar pidiendo que los vayan a buscar. Lo van a equipar con una camilla de madera por si hay que bajar un enfermo, o buscar remedios. Y más si está el camino”, reveló.

Repercusiones

“Tengo mensajes de gente de Tierra del Fuego, Neuquén, Entre Ríos, Corrientes, La Rioja, Córdoba, Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, que se ha hecho eco de esto”, destacó Agüero.

Necesidades

“Voy a pedir un agente sanitario. Y que le pongan el agua potable (a la comunidad). Que se habiliten los baños, porque todavía están con los baños letrinas. Todas esas cosas que se le han negado por años a la comunidad, ahora se van a tener que ir haciendo. No decimos de un día para el otro, pero que vayan tomando conciencia. Nadie puede estar ahora sin agua potable. El agua que tomamos es del río. Ahora que está la creciente, eso es barro puro. Entonces, uno se tiene que servir el vaso de agua y esperar que se asiente el barro para poder tomar. Si se mueren animales, todo eso lo arrastra el río. Y nosotros tomamos esa agua. Bajé a pedir análisis de agua porque los chiquitos nuestros viven con desarreglo de vientre. Pedimos el agua potable”, adelantó Agüero.

Atención médica

“El papá del chico que ha muerto (por Roque) tiene problema en los huesos. Había una viejita que ha estado postrada como cinco meses hasta que la han podido bajar: tenía desgastado la parte de arriba del fémur, le han tenido que poner una prótesis. Tengo dos chiquitos adolescentes que tienen una mucosidad constante. Tengo chiquitos que tienen problemas de la vista, que tampoco se los puede bajar para hacerles un estudio y que se le hagan los anteojos. Tengo un chiquito que está con bajo peso. No necesitamos un agente sanitario que sea de otro lado, porque van cuando se les dan las ganas. Tienen que capacitar a la gente de ahí. Que haga un relevamiento para que todos los meses los chiquitos reciban la leche. Tengo como 7 bebés que no reciben leche, toman mate cocido”, detalló.

Alimentos

“No tenemos verduras y lo único que se consume por ahí es la carne de cabra. Hay temporadas en que no pueden carnear las cabras. La alimentación no es buena. Hablé a una nutricionista en Belén y me estaban asesorando para el uso de la quínoa, que ya llevé a la escuela. Había mucho problema de ácido úrico porque consumen carne con papa, con cebolla, guisos, locros, polentas. No están recibiendo todos los nutrientes que son necesarios, más los niños, que son para el desarrollo de ellos”, señaló. También contó que los niños toman leche de vaca cuando asisten a la escuela, pero no ocurre cuando están de vacaciones. Agüero remarcó que necesitan frutas, verduras, carne y leche para alimentar a los niños, niñas y demás integrantes de la comunidad de El Tolar.