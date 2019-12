Empleados municipales tomaron el municipio de San Fernando

Molestos por el incumplimiento del acuerdo salarial y el pago del Bono de fin de año empleados decidieron tomar el municipio de la localidad de San Fernando en el departamento Belén

Según información proveniente de fuente gremial se pudo saber que en horas de la mañana del día viernes 27 de diciembre, la Municipalidad de San Fernando, Departamento Belén, fue “tomada” por los empleados de la misma debido a que el Intendente José Normando Figueroa no estaba cumpliendo compromisos asumidos en su oportunidad, dado que con el sueldo de diciembre se tendría que haber pagado un incremento de $ 5.000 que venía por planilla, tampoco abonó el mínimo no imponible que lo tendría que haber hecho en fecha anterior ya que había quedado asentado en acta que el día de la fecha lo tendría que haber hecho y no lo hizo, motivo por el cual todos los empleados tomaron por un momento la Municipalidad y se llegó a un acuerdo mediante acta labrada que el Intendente José Normando Figueroa el día lunes 30 a las 06:30 horas que comienzan las actividades normales de trabajo, deberá dar explicaciones al personal sobre la solución de este problema. Por otra parte los informantes señalaron que el Intendente había manifestado que había venido mal la liquidación y los recibos para el pago del aguinaldo también y que no habían depositado el dinero correspondiente, lo que causó enojo a la gente que necesita cobrar para hacer efectivo el pago de compromisos asumidos tales como los de tarjetas de créditos, impuestos y otros.

El día lunes los empleados luego de la respuesta que de el Intendente sobre esta situación, resolverán que es lo que va a pasar en adelante dado que este tipo de problemas vienen de larga data, porque hay Intendentes que a veces hacen compromisos que no lo están cumpliendo y la gente esta dispuesta a comprender la situación pero lo que necesitan es la presencia del jefe comunal para que explique claramente cual es la situación y seguramente la gente lo va a entender, pero ahora necesitan una solución inmediata al problema.

Según explicaron que ni siquiera los integrantes del gabinete municipal de Figueroa pudieron dar explicación sobre el problema que se está presentando, quienes les han manifestado desconocer a fondo lo que está ocurriendo porque no saben lo que está pasando, lo que no puede ocurrir cuando se trabaja en equipo como debe ser.

El lunes próximo en horas de la mañana seguramente habrá novedades sobre este problema y de acuerdo a ello se resolverá como continuarán las cosas para los empleados de ese Municipio.