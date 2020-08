En Belén se llevó a cabo Acto por los 197° Aniversario de la Policía de Catamarca

El día de ayer se llevó a a cabo el Acto Protocolar por los 197° Aniversario de la creación de la Policía de Catamarca, contó con la Presencia del Intendente de la Municipalidad de Belén Daniel Ríos, el Intendente de Londres Dr. Gilberto Santillán, el intendente de Pozo de Piedra José Yapura, miembros del Gabinete Municipal y Concejales, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y autoridades religiosas de Agosto se llevará a cabo en la ciudad de Belén el Acto Central en conmemoración de los 197° Aniversario de la Policía de Catamarca. En un emotivo Acto se recordó la gran labor de servicio a la comunidad que esta Institución realiza a lo largo de nuestra Provincia.

Dio inicio con la recepción de Autoridades, luego el Ingreso de las Banderas de Ceremonia, Entonaron los Himnos y la Invocación religiosa estuvo a cargo del Párroco Javier Grosso.

El Discurso Oficial estuvo a Cargo del Jefe de Unidad Regional N°3, Comisario General Víctor Aníbal Parra, quien expresó: “Cómo jefe de esta Unidad Regional N°3 es para mi un alto honor darles la más cordial bienvenida a este significativo Acto con motivo de celebrar los 197 Años de Vida de Nuestra querida Institución Policial, un nuevo Aniversario, que nos encuentra en un contexto atípico, en una situación inédita e inesperada, el mundo atraviesa una pandemia sanitaria que nos obliga a realizar una ceremonia distinta y única a la vez, hoy no habrá desfile, ni desplazamiento de tropas, tal vez falte el colorido especial de nuestros eventos en cada conmemoración, la realidad imperante nos impide tener una celebración como hubiésemos querido y como nos merecíamos; pero más allá de las circunstancias que nos toca vivir, creo importante hacer un breve Acto de esta fecha en la que+ todos los que portamos el uniforme de tan honorable Institución nos impulsa a estar unidos, porque es un día de homenaje a la dedicación y al compromiso de los innumerables cuerpos policiales que en cumplimiento de sus funciones preventivas, asistenciales, o de participación comunitaria, complementadas con el aporte de las especialización e investigación se implicaron en todo momento en la solución de los problemas que a diario preocupaban a los ciudadanos que coexistieron a los largo de estos 197 años transcurridos desde su creación. Somos policiales , una profesión quizás muchas veces cuestionadas y otras reconocidas por su valor y entrega, diferentes a las demás, considerando que es una de las ocupaciones más expuestas, por que nos pone en contacto con lo mejor y con lo peor del genero humano, con la alegría y con la miseria, nos enfrente a veces con la crudeza de nuestros límites , miedos y afán de superación, por ello la Policía de Catamarca debe constituir un símbolo inequívoco de confianza e integridad para la ciudadanía , no importa donde no encontremos, no importa la geografía, lo realmente importante es transmitir en el desempeño cotidiano que somos profesionales, idóneos y personas de bien al servicio de la comunidad. Es meritorio resaltar si hay un momento que se ve plasmado en nuestro Belén que ha sembrado compromiso y profesionalismo en el cumplimiento del deber, es en este tiempo de inestabilidad provocado por la pandemia de COVID- 19, para la cual no estábamos preparados, por ello como responsable de la seguridad pública de esta jurisdicción me siento conforme con la tarea que viene desplegando todo el personal policial en los diferentes rincones, contribuyendo de este modo a generar la condición necesaria para la preservación de la salud y la tranquilidad de nuestra población, por lo que hoy en este festejo del Día de la Policía de Catamarca, quiero expresar a todos los integrantes que forman parte de esta Unidad Regional, aspirantes, agentes, suboficiales, oficiales, oficiales jefes, oficiales superiores, mi más elevado reconocimiento y gratitud , por que son ustedes mujeres y hombres los protagonistas de una lucha inédita, en una guerra desigual, ante un enemigo casi invisible, que con su vocación de servicio, su trabajo invaluable, dedicación y esfuerzo diario están reescribiendo la nueva historia“.

-Posteriormente se realizó la entrega de reconocimientos y recordatorios y de este modo finalizó el Acto por los 197° Aniversario de la Policía de Catamarca en la ciudad de Belén.