En la primera audiencia del juicio, Aybar insistió en su inocencia

El jefe comunal declaró e insistió en su inocencia. Lo hizo mediante videoconferencia, desde el juzgado de control de garantías de Belén. También se utilizaron esas instalaciones para la declaración de testigos.

Posteriormente la que declaró fue la supuesta víctima, quien ratificó que fue abusada por Aybar. En su caso, la declaración se realizó en la sede de la cámara, porque ella así lo pidió. La supuesta víctima solicitó además prestar declaración con una psicóloga de asistencia a la víctima, del poder judicial de la provincia.

Apartaron a Jerez

La víctima estuvo a punto de no tener abogado querellante, tras los planteos de la defensa de Aybar, que logró el apartamiento del doctor Bruno Jerez y cuestionó duramente al abogado Sebastián Ibáñez, quien fuera imputado el lunes pasado por el delito de estafa.

El secretario penal Carlos Robledo explicó que se hizo lugar al pedido por Jerez, ya que “él habría hecho un dictamen en el expediente y habría incompatibilidad en caso de que se lo requiriera para hacer algún informe con respecto al dictamen que se realizó oportunamente”.

En el caso de Ibáñez no prosperó: “Se pidió el apartamiento porque él tendría una imputación en una de las fiscalías de la provincia, pero en función al principio de inocencia y al no haber una definición concreta no se hizo lugar”.