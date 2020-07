En plena cuarentena estricta, Mauricio Macri viajó a Paraguay para reunirse con el presidente Mario Abdo Benítez y Horario Cartes

El ex Presidente compartió un almuerzo con Cartes por temas vinculados a la Fundación FIFA, creada en 2018 con fines benéficos y para promover “el cambio positivo” a través del deporte, según precisaron a Télam desde el entorno del referente del PRO.

Durante la mañana del lunes, Mauricio Macri llegó al Aeropuerto de San Fernando, donde, luego de cumplir con los protocolos de rigor por la pandemia de coronavirus, tomó un vuelo privado hasta Asunción del Paraguay, donde lo recibió Cartes, quien de hecho es el dueño de la compañía tabacalera que le facilitó el avión en el que viajó.

Tras el almuerzo con Cartes, del que finalmente no participó el titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, Mauricio Macri se dirigió a la residencia Mburuvicha Róga, domicilio oficial del presidente de Paraguay, para saludar a Abdo Benítez en lo que fue una cita protocolar de apenas 20 minutos. Durante el encuentro intercambiaron impresiones sobre temas políticos de la región en el transcurso de la pandemia de Covid-19.

Según especificó la directora de Migraciones de Paraguay, Ángeles Arriola, también confirmó la visita del ex presidente de la Argentina y aclaró que su país se encuentra en Fase 3 de la cuarentena, a punto de ingresar en Fase 4, y hay “un decreto presidencial que restringe pero no prohíbe el ingreso de extranjeros”.

“Como va a hacer un ingreso de 24 horas, tiene un protocolo que cumplir” que incluye “un test de Covid-19 negativo, realizado dentro de las 48 horas” previas al viaje, explicó la funcionaria en declaraciones a Radio 10.

Arriola detalló que: “Lo recepciona un personal de sanidad de Paraguay, lo revisa y se le acompaña hasta el lugar donde debe cumplir su agenda, con un acompañamiento policial y de salud”.

La funcionaria dijo que esas excepciones de ingreso funcionan para “cuestiones de salud, humanitarias, mandatarios, ex mandatarios”, entre otros motivos.

“Yo estaba al tanto, se me comunicó el día sábado”, recalcó la funcionaria, quien dijo que esperaban su llegada esta mañana y su partida en horas de la tarde o noche.

Cuando Mauricio Macri asumió la presidencia y hasta 2018, Cartés se desempeñó cómo presidente del Paraguay, y entre ambos mantuvieron un buen vínculo y varios encuentros.

“Con Cartés me une una buena relación, él me vendió a (el jugador Aldo) Bobadilla”, había dicho el ex mandatario argentino días antes de llegar a la Casa Rosada para graficar su relación con el paraguayo, que surgió como dirigente de fútbol en su país y luego pasó a la política, igual que Macri.