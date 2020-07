Enrique Aybar: “Hay que dejar a los jueces que actúen con imparcialidad”

Primero fue desde la mesa provincial CC-ARI que solicitaron celeridad en el proceso judicial contra el intendente de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar. Luego fue la decana de la Facultad de Humanidades, Patricia Breppe, que se refirió a la nueva suspensión del debate contra el jefe comunal que está acusado de abuso sexual. Desde la defensa de Aybar salieron al cruce de las declaraciones y pidieron que no se “presione” a los jueces.

“La idea es responder a todos aquellos que realizan manifestaciones con respecto a la suspensión del juicio que ha sido decretada por un planteo técnicamente efectuado en un marco de la oportunidad procesal que el mismo código da al respecto de eso y argumentando una causal seria” expresó el letrado Daniel Ortega a El Ancasti, quien un día antes del comienzo del juicio -previsto para el martes 23 de junio- planteó una nulidad por un error en una fecha.

“Lógicamente hicimos el planteo de nulidad porque no podíamos ir a sentarnos en el banquillo de los acusados con una persona en donde el hecho incriminado no estaba de manera precisa y al confrontarlo con los elementos de prueba el mismo no era congruente”, se explayó.

En relación con las manifestaciones desde el CC-ARI y la Facultad de Humanidades, sostuvo que “hay que dejar a los jueces que actúen con imparcialidad y objetividad y no presionar desde el imaginario popular, desde la subjetividad, sin un conocimiento preciso de cuáles son las contingencias de los hechos jurídicos que la defensa cree oportuno presentar” y agregó: “Hemos planteado esto no como una chicana del juicio sino como una forma de poder determinar con precisión cuál es el hecho, para poder entrar en un proceso justo”.

“Todas las manifestaciones hechas al respecto hablan desde el desconocimiento de la causa procesal y solo logran entorpecer el actuar de la justicia poniendo a los jueces en una situación incómoda”, aseguró.

Ortega se refirió a la situación de Aybar e insistió en la inocencia de su cliente. “Estamos convencidos en la versión de los hechos que nos comentó Aybar y por ellos que cofiamos en la inocencia que transmite y esperamos llegar a la verdad real de los hechos”.

El pasado lunes, el fiscal de la Cámara Penal N° 3, Miguel Mauvecín, había rechazado el planteo de nulidad luego que se le corriera traslado la semana pasada. Fuentes judiciales señalaron que la querella no hizo presentación alguna, por lo que ahora el juez Jorge Palacios, tiene un plazo de cinco días hábiles -vence el próximo lunes- para resolver si rechaza o hace lugar al planteo de nulidad.

