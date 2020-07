Entronizaron Imagen de la Virgen del Valle en el Concejo Deliberante de Belén

En el Concejo Deliberante de Belén se llevó a cabo el acto de entronización de la Imagen del Virgen del Valle en Homenaje a los 400 años de su hallazgo, un proyecto presentado por la Concejal Mirian Ramos y contó con la presencia del Intendente Daniel Ríos y miembros de su Gabinete. El Párroco Javier Grosso llevó a cabo la ceremonia y la Concejal Ramos dirigió unas palabras a los presentes.

Belén-Info.com habló con la Concejal Mirian Ramos y esto nos expresaba al respecto: “Hoy para nosotros fue una jornada súper especial, en todos los sentidos, porque el año pasado yo había presentado un proyecto para que hagamos la entronización de la Virgen del Valle en Homenaje a los 400 años del Hallazgo, entonces vinimos así trabajando, buscar quien haga la urna, buscar la imagen, queríamos dejar la plaquetita para inscribir el homenaje y la fecha”. Señaló.

“Todas esas cosas se fueron dando hasta que logramos en el día de hoy podar dar esta entronización a la Virgencita del Valle, que nos sentimos mucho más protegidos, somos muy creyentes, quizás haya personas que no tanto, pero honestamente creo que la mayoría de las personas y más que todo en este momento que estamos con incertidumbre respecto, nada más y nada menos que a la salud de las personas y la comunidad, porque esto es como que nos esta castigando fuertemente, principalmente en Buenos Aires y en las Provincias que ya conocemos, pero nadie está exento, como todos pensábamos que en Catamarca no había ningún caso y todos estábamos felices y vino el primer caso y así se fueron sumando algunos, así que nosotros tenemos que seguir cuidándonos, no solo por uno mismo , sino por la familia , por el vecino, etc.” Añadió.

Por último dijo: “Nosotros consideramos que ha sido un acto súper importante que nos ha llenado de espiritualidad, de fe, de confianza y así quedamos con la Virgencita que vendría a ser el testimonio de los 400 años de su Hallazgo. además quiero agradecer a quienes nos acompañaron en este Acto”. Concluyó.