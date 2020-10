“Es un disparate querer intervenir y no se puede hacer si tenemos un sucesor”

En tal sentido, Casimiro se refirió a la situación institucional de la comuna, señalando que la comuna “está funcionando normalmente, el intendente Aybar sacó una licencia por 90 días y yo soy el sucesor, se trabaja normalmente, se están activando obras públicas, servicios públicos”.

Luego, indicó que junto al gabinete que lo acompaña “estamos trabajando bien, aquí no hay ningún problema”, recalcando que “estamos con normal actividad” y que “el municipio está para toda la gente que lo requiera”.

Seguidamente, el intendente consideró que se deben separar las cuestiones, por un lado está la situación personal de Enrique Aybar y por otro lado lo institucional, dado que así lo piensan hasta los mismos vecinos, explicando que “quieren mezclar una situación particular de Aybar que lo tendrá que resolver él, por supuesto con la Justicia, y en este caso es institucional, no podemos mezclar una cosa con otra”.

“Tampoco vamos a permitir que nos avasallen de esta manera, porque esto es un disparate querer intervenir y la Ley dice clarito que no se puede intervenir si tenemos un sucesor, que en este caso soy yo y soy el único responsable de todo este tiempo que dure la licencia de Aybar”, enfatizó.

Sobre si existió alguna comunicación, ya sea de autoridades provinciales o legislativas a los fines de interiorizarse de la situación de los vecinos o de la municipalidad, el jefe comunal fue categórico al decir que “por ahora no”, considerando que “pienso que lo van a hacer más adelante, estamos en una etapa de transición”.

Mientras que si alguien se hizo presente para hablar y recabar testimonios de los habitantes, Casimiro dijo que “no, no llegó nadie”, manifestando que “sería bueno que vengan, pregunten, la gente está con la misma postura”, aclarando que la gente los eligió y “tenemos que defender esta institución y tampoco que nos vengan y avasallen con querer intervenir el municipio, cuando las condiciones no están dadas, el municipio no está quebrado”.

Finanzas

En cuanto a la situación financiera de la comuna, Carlos Casimiro mencionó en La Brújula que “es una de las mejores municipalidades, está económicamente muy bien y las cuentas están bien, no hay deudas, el municipio está en verde”, agregando que los “meses que me toca reemplazarlo voy a tratar de seguir de la misma manera y cuidando la economía del municipio”.

Pese a estar en una etapa de transición, Casimiro puso énfasis en que se otorgaron aumentos salariales del 21 por ciento y que el mismo fue firmado por Enrique Aybar previo a salir de licencia.