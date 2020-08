Escuela Cooperativa 20 de Diciembre se prepara al retorno de clases presenciales

Directora de la Escuela Cooperativa 20 de diciembre de la ciudad de Belén, Profesora María de los Ángeles Andrada, comentó a Belen-Info.com como se están preparando para el retorno a clases presenciales el próximo 18 de Agosto, esto señaló: “Estamos trabajando esta semana sobre tres ejes, el primero es el la Semana Federal de Formación Docente para el retorno progresivo de las clases presenciales en la Educación Obligatoria, esa jornada consta de 5 días, el material lo envían Nación y algo el Misterio de la Provincia también se está trabajando con el material día a día, cada día tiene una temática con una evaluación y es una capacitación para docentes, eso está pasando esta semana” Aseguró.

“Paralelo a eso nosotros desde la escuela y la cooperativa que maneja la escuela, estamos poniendo en condiciones la escuela para retornar el día 18 de Agosto, nos han llamado a empezar con sexto grado y el día 24 con primer grado. Elaboramos el protocolo y enviamos la semana pasada y en base a este protocolo es como estamos trabajando y organizando la institución escolar, pegando toda la cartelería de señalización en pisos y paredes, hemos comprado todos los insumos para los baños, para la cocina y los espacios comunes, hemos preparado el salón de clase para que los chicos tengan asegurado el distanciamiento social obligatorio, hemos tratado de adecuar las instalaciones de acuerdo al protocolo de Nación nos dice, creemos que estamos cumpliendo con todo, también el tema de la entrada del control con el termómetro infrarrojo, la planilla de toma de datos, todos los recursos están para que la vuelta a clase sea óptima, eficiente y más que todo que tenga toda la seguridad higiénica que nos piden desde el Ministerio”. Indicó.

“Es un aporte que tenemos que hacerlo nosotros, como escuela, porque estamos encuadrados como escuelas privadas, tenemos que hacer nosotros el gastos, no nos da nadie, el Estado no nos colabora con nada, todo tiene que hacerse desde los gastos de la escuela, lo que nosotros podamos tener como dinero de la escuela desde ahí sacamos sino desde el aporte de los docentes que ellos ponen una cuota y ahora también van a poner un aporte de dinero, se va hacer una caja del nivel primario para poder comprar alguna cosa que por ahí la escuela no llegue”. Subrayó.

Por otro lado dijo Andrada: “Queremos también que los chicos se encuentren con una calidad tecnológica buena, excelente no se puede, porque tenemos que tener muchos recursos y no los tenemos, pero que puedan estar en la escuela cómodos trabajando en lo tecnológico, así que estamos buscando que la conexión de Internet sea la mejor calidad para que ellos puedan navegar en la escuela y porque puedan hacer las clases de la forma que estamos haciendo en virtualidad en la casa, lo puedan seguir haciendo en la escuela, con los medios tecnológicos” Añadió.

En su Parte final la Directo manifestó: “Se va a trabajar 3 días a la semana 3 horas por día como lo dicen el protocolo, el martes próximo empezamos con toda las buenas vibras y emocionado devolvernos encontrar con los chicos, pero por ahí triste de que no vamos a poder tener los mismos vínculos que antes, porque el distanciamiento no nos deja que seamos efusivos con ellos, así que esperando y viendo que pasa, ojalá podamos seguir sin ningún problema y podemos terminar, por lo menos estos chicos de sexto que terminen el año y los chicos de primero que nos vimos tan un poquito, del paso del iniciar el primario ha sido muy poco dos semanas que han trabajado la adaptación, y eso no llegaron a lograrla, todo el trabajo ha sido virtual, aunque la “seños” llega todos los días a sus casas con los videos y sus cosas, pero no es igual, no es lo mismo que estar ahí con la “seño”. Eso es, básicamente lo que tenemos nosotros planificados”. concluyó.