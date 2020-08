Escuela de Handball Municipal de Belén no iniciará actividades

En algunos departamentos de la provincia ya están realizando la práctica del Handball con la debida autorización de las autoridades correspondientes, por motivo por el cual hablamos con el técnico Franco Andrada que está al frente de la enseñanza y práctica de esta disciplina en la Dirección de Deporte Municipal, quién nos dijo: “He decidido no abrir la temporada del Handball porque prácticamente considero que es un año perdido, además en el polideportivo municipal no se acepta las actividades grupales, solamente los adultos mayores de Newcom nada más, al resto no se porque no lo habilitan. Íbamos a presentar el protocolo, teníamos el proyecto con el profesor Walter Ríos con quien teníamos la intención de trabajar con los chicos del Colegio, lo íbamos hacer en conjunto fuera del horario escolar y más los chicos que estaban conmigo, que pertenecen a las categorías mini y pre mini de Handball ya no iba a trabajar con los mayores, el objetivo era prepararnos para los Juegos Evita pero con la pandemia todo eso quedó paralizado en el mes de marzo cuando comenzaban las clases, nosotros esperábamos que reanuden las clases en las escuelas privadas y recién comenzar con la municipal, pero luego se cerró todo”.Indicó.

Asimismo agregó: “Ahora íbamos a presentar el protocolo al COE pero está complicada la situación por lo que decidí no realizar la práctica del Handball este año con la escuelita, pero si obviamente vamos a ver si podemos organizar algunos encuentros con los chicos que están entrenando en el Club San Martín que creo que han reanudado con Handball y no se como les estará yendo, pero si yo había hablado de reunirlos a los chicos que les gusta este deporte para ver si se puede hacer algo y apuntar hacerlo más fuerte el torneo de verano, ya prácticamente va a ser todo para el próximo año, salvo los deportes más atractivos, los principales de acá como el fútbol que es lo único que se va a reanudar”.Aseguró.

“Reitero, no he presentado ningún protocolo de Handball pero creo que lo autorizarían a pesar que es un deporte de mucho contacto, muchos roces, se pueden agarrar y todas esas cosas que otros deportes no se pueden hacer, este lunes se habilitó la práctica del Rugby que también tiene muchos contactos así que creo que con Handball no habría ningún problema”. Añadió.

“Otro tema negativo es que no podemos contar con el polideportivo para la práctica de la disciplina, más que todo en esta época de frío, lo prestan a los adultos mayores por esa causa, para que ellos no corran riesgo, es por eso que todas las otras actividades que se están llevando a cabo lo hacen al aire libre”. Agregó.

Por último dijo Andrada: “Otro factor a tener en cuenta, es que a mediado de agosto y setiembre los chicos desaparecen de la práctica del Handball recién lo hacen a fines de octubre cuando hay mejor temperatura porque hay algunos que tienen los viajes de egresados y los Juegos Evita cuando se los podía realizar no en este caso”, finalizó.