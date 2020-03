Escuela N°84, “Manuel Antonio Acevedo” del B° Artaza inicio el Ciclo Lectivo en su Nuevo Edificio

La Profesora Laura Cedrón, Directora de la Escuela N°84, “Manuel Antonio Acevedo” del B° Artaza de la Ciudad de Belén, fue entrevistada por Belén-Info.com este día lunes, oportunidad en la cual dio a conocer información relacionado con el inicio del ciclo lectivo del corriente año y otros temas.

Sobre el particular dijo: “Comenzaron las clases en forma normal, muy contentos porque lo hicieron en las nuevas instalaciones con los espacios confortables y suficientes, de esa manera pueden brindar mejores aprendizajes a los chicos porque se cuenta con espacios adecuados, además se puede trabajar con el material didáctico, con los elementos de laboratorio que la escuela posee, cada cual en su espacio”.Aseguró.

En cuanto a la matrícula del establecimiento educacional señaló: “Tenemos la misma cantidad de alumnos que la de años anteriores, en el nivel inicial, en el “jardincito” hubo aumento de inscriptos, y en lo relacionado a los docentes están todos los maestros de grado, maestros especiales y también en el nivel inicial está todo completo y están prestando servicio”.Señaló.

Cabe destacar que la Profesora Cedrón está próxima a acogerse a los beneficios de la jubilación, dado que ya le corresponde porque tienen 35 años de servicio en la docencia y en la actual escuela en el mes de agosto próximo cumplirá 25 años.

A su vez expresó: “Estoy contenta porque uno se plantea objetivos y gracias a Dios lo he logrado, porque cuando llegué a esa escuela me plantee objetivos a largo plazo porque me parecía algo difícil para cumplimentar en poco tiempo, pero por suerte lo he conseguido, en realidad es por eso que me estaba quedando porque no quería que quede inconcluso lo que me había trazado, que era la construcción de la nueva escuela, ahora está cumplido todo y con la satisfacción de haber cumplido el deber tratándolo de hacer de la mejor manera posible, por eso le agradezco a Dios de poder haber llegado hasta acá”. Subrayó.

También manifestó, “A la gente de este barrio conozco a todas las familias, los chicos, conozco el contexto y se como uno tiene que trabajar para poder llegar a los chicos, es todo un tema pero llega el momento en donde uno tiene que descansar y dedicarse un poco más a la familia, ya que en todo este tiempo he dejado muchas cosas, tengo dos hijos y quizás no los he atendido tanto porque me dediqué mucho a la escuela, porque es un compromiso que se tiene con la comunidad a la cual uno se debe, porque en realidad me debo a esta comunidad, a la escuela donde estoy trabajando”, concluyó.