Escuela N°84 “Presbítero Manuel Antonio Acevedo” de Barrio Artaza Cumplió 61° Aniversario

Este viernes 12 de junio la Escuela N°84 “Presbítero Manuel Antonio Acevedo” de Barrio Artaza, de la Ciudad de Belén, cumplió 61 años de fructífera labor educativa para la comunidad.

La Directora de dicho Establecimiento Educacional, Prof. Laura Cedrón se refirió a este acontecimiento expresando: “Yo tengo la conciencia tranquila por las gestiones, el sacrificio que se hizo, que en realidad es de muchos años porque en esta escuela llevo 25 años de docencia, se ha trabajado muchísimo porque cuando yo fui faltaban muchas cosas y me parecía que era importante que los chicos cuenten con el espacio suficiente para poder recibir su enseñanza, entonces comencé a gestionar en el año 2006 a través de notas dirigidas al señor Gobernador en ese entonces Ing. Brizuela del Moral y fue todo un largo transitar porque hubo puertas que se abrían, puertas que se cerraban y nunca bajé los brazos porque sentía la responsabilidad, el compromiso de trabajar por esta escuela, considerando que a la niñez se la debe atender desde el nivel inicial, es así que sin ser directivo de nivel inicial he gestionado la creación de ese nivel, cuando ingresé a la escuela no había jardín, los niños asistían como oyentes al primer grado, es así que se creó el jardín y comenzó a funcionar en una aula prestada por la Municipalidad o sea en el comedor. Gracias a Dios el jardín está incorporado a nuestra escuela porque cuando se diseñó la escuela primaria, también luché bastante para que se integre y es así que tenemos el nivel inicial integrado con la escuela primaria y también luché por la creación de la secundaria porque funciona hasta el tercer año, pero uno de mis grandes anhelos era de que los chicos terminen el nivel secundario porque soy muy conocedora de la realidad de este Barrio y se que hay niños que era imposible trasladarse a las escuelas del centro y otros que dejan por diversos factores pero como en realidad corresponde otro nivel quedaron ahí, pero el proyecto está hecho inclusive la orientación de la escuela y pienso que de un momento a otros se podría hacer realidad que sería uno de los mejores sueños para la comunidad de esta institución educativa”. Señaló.

A su vez expresó: “La Escuela N°84 comenzó a funcionar el 12 de junio de 1959 en una habitación prestada por el señor Ramón Gerván un vecino en ese entonces, su primera Directora y maestra fue la Sra. María Mafalda Aibar de Figueroa, comenzó a funcionar con 12 alumnos, fue siempre desfavorable porque en ese entonces las condiciones eran muy feas, era imposible llegar hasta esta escuela en donde estaba funcionando, después por iniciativas de la comunidad, de los señores padres, se comenzó a gestionar para conseguir un terreno es así que el señor Cruz Cedrón dona un terreno para que se construya la nueva escuela esta se construyó con la ayuda de la comunidad educativa, también del señor Eduardo Bazán que era Senador Nacional en ese entonces, el Dr. Enrique Muñiz, todas las colaboraciones que se recibían de parte de autoridades y también de la comunidad porque uno de los motivos era la preocupación de los padres de mandar a sus niños al centro porque era bastante lejano, imposible por las condiciones del camino. Es así que en el año 1973 se inaugura la nueva escuela donde funciona comenzando a funcionar con dos aulas, una dirección en condiciones no muy favorable pero en realidad era de gran importancia en ese momento porque no se contaba con una escuela. Pasó el tiempo y se veía la necesidad de la ampliación de la escuela que responda a las necesidades actuales de nuestros chicos, entonces se comenzó a gestionar la ampliación, la remodelación de la escuela la cual cuenta con espacios muy importantes como la sala de informática, también tiene cocina y comedor, los sanitarios, incluido sanitarios para niños con problemas de discapacidad, un laboratorio completo, tenemos una escuela que responde a las necesidades de los alumnos”. Manifestó.

“El año pasado cuando se entregó el edificio dijo; en realidad no cubrió nuestras expectativas tanto mía como del personal docente, porque nuestra intención era realizar un acto hermoso donde participe toda la comunidad, ex alumnos, toda la gente que constantemente nos está colaborando pero eso fue de un día para otro y no se pudo cumplir con nuestro anhelo que queríamos, hacer una fiesta como corresponde porque realmente es muy importante para la educación de Belén y para los chicos de este barrio”. Concluyó.