Este Martes se movilizan en contra del traspaso de los IES en Belén

Mañana se repetirá el bocinazo que se realizó la semana pasada en la Capital, pero esta vez la concentración será en el Parque de los Niños desde las 10, como una forma de visibilizar el reclamo de la comunidad educativa de los IES. Y para esta oportunidad también confirmaron sendas protestas en las plazas principales de Saujil (donde también habrá un abrazo simbólico al IES de esa localidad), Pomán, Santa María, Andalgalá, Recreo, Ancasti, Belén y Fiambalá, entre otras localidades.

La movilización también generó el apoyo de agrupaciones como REdTAEC (Red de trabajadorxs de las Artes Escénicas de Catamarca); Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Catamarca; Secretaría de Género de APDH, Regional Catamarca; Asamblea Ni Una Menos Catamarca; Claudia Baigorría, secretaria adjunta por CONADU Histórica e investigadores del CONICET.

El día de la marcha también están convocados los rectores de los IES para una reunión con la ministra de Ciencia e Innovación Tecnológica, Eugenia Rosales, quien les informaría acerca del proyecto que tiene el Gobierno provincial para aplicar a partir del próximo año. Desde la organización de la marcha señalaron que muchos de los rectores carecen de legitimidad al tener sus mandatos vencidos o no haber accedido por concursos y que no representan a los estudiantes y docentes.

“Docentes y estudiantes de nivel superior nos oponemos al cierre de las carreras de Formación Docente y tecnicaturas sociohumanísticas pertenecientes a los Institutos de Educación Superior (IES). La medida implica un ajuste brutal en la educación provincial, reducción presupuestaria y la eliminación de puestos de trabajo docentes. El gobernador Raúl Jalil encubre el cierre de los IES en este traspaso mediante un decretazo ejecutivo que de manera inconsulta y encubierta se realizó el 9 de diciembre de 2019 con el Decreto Acuerdo N° 26/2019, violando la legislación educativa vigente a nivel nacional y provincial. Ningún sector educativo ha sido consultado ni informado en ninguna instancia y se ha avanzado en su ejecución en medio de la situación de aislamiento y cursado virtual que el contexto de pandemia ha impuesto”, señalaron en una declaración de repudio en la que exigen la derogación del decreto de traspaso.

Por su parte, Dante Bazán, docente del IES Saujil, contó que la comunidad educativa se encuentra en estado de alerta debido a la pérdida de derechos que se darían ante el cambio de la normativa. “Lo que está en peligro es la formación docente y las tecnicaturas sociohumanísticas. En el decreto que ha firmado el Gobernador en ningún momento se habla qué va a pasar con la formación docente, de lo único que se habla es que se quiere poner cierta oferta educativa basada en inteligencia artificial y robótica, pero no marca qué es lo que va a pasar con las formación docente. Esto nos lleva a pensar a nosotros que básicamente la formación docente va a ir desapareciendo de los institutos, se va a volver a monopolizar como años atrás, es decir aquel que quiera tener una carrera de formación docente deberá emigrar, se concentrará esa oferta en la Capital” manifestó. “El Ministerio de Educación ha perdido fuerza, ya se le ha quitado todas las escuelas técnicas, ahora se le está quitando la formación superior, hoy el ministro (de Educación) Gordillo no puede firmar nada, todo tiene que pasar por el Gobernador” lamentó.

Por último, Bazán no cree que el encuentro entre las autoridades del Gobierno provincial con los rectores vaya a salvar la situación y se quejó del silencio de los gremios ante esta situación.