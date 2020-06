Este viernes regresan las misas con la presencia de los fieles

Las celebraciones litúrgicas se harán cuidando las distancias necesarias, y observando el uso del barbijo y el alcohol en gel, tal como se viene haciendo desde la apertura de los templos, el pasado 16 de mayo.

Entre las medidas establecidas, no podrá haber más de dos personas por banco, siempre con barbijos, que sólo podrán quitárselo en el momento de la Comunión.

Una vez cubiertos los bancos de esta manera, no podrán ingresar más personas al templo. No se formará la cola para comulgar, los ministros se acercarán a las personas ubicadas en los extremos de los bancos, y depositarán la Eucaristía en la palma de la mano. Se omitirá el saludo de la paz.

Se sugiere que las Misas no duren más de 40 minutos.

La salida del templo deberá ser progresiva y se evitarán los saludos.

Las intenciones para las Misas se continuarán recibiendo por teléfono, mail o mensajes vía whatsapp, para evitar el contacto físico.

Las personas que por su edad estén impedidas de asistir podrán recibir la Comunión en sus hogares.

Al finalizar las celebraciones se realizará la limpieza de los bancos con lavandina o alcohol, observando las medidas de seguridad e higiene de quienes realicen esta tarea.

Celebraciones en la Catedral y la Gruta

En la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle, las Misas se celebrarán en los siguientes días y horarios:

Lunes a sábados

9.00, 10.00, 11.00, 17.00 y 19.00.

Domingos

8.00, con transmisión por radio Valle Viejo 104.1; 10.00, 11.00 y 19.00.

Todas las celebraciones eucarísticas serán en el Altar Mayor.

No habrá Misas en el Camarín por tratarse de un espacio reducido.

En la Gruta

Sábados y domingos, a las 17.00.

Atención de la Secretaría

Lunes a viernes

8.00 a 12.00 y de 16.00 a 20.00

Sábados

8.00 a 12.00

Teléfono: 4422505.

Las intenciones se pueden seguir enviando a una de estas direcciones de correos: [email protected], [email protected], [email protected]