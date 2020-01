Finalizó el Taller de Tintes Naturales y Tejido en Telar Rústico

Finalizó en la ciudad de Belén el Taller de tintes naturales y tejido en telar rústico “Reviviendo colores, tejiendo una herencia”, evento organizado por la dirección de Artesanías del municipio local.

El taller fue realizado en la Casa de la Cultura “Esto es una herencia familiar porque lo dictan las hijas de don Ciriaco Reinoso de la ciudad de Belén, un gran artesano, el taller está destinado al público en general, si no saben qué es el teñido, bienvenido sea porque todo se aprende, lo primeros que tenemos es el teñido en tintes naturales y después el tejido en telar rústico, serán dos jornadas lindas, tienen dos horarios, el de la mañana y el de la tarde”, dijo la directora de Artesanías, Maribel Garay. Rosana Reinoso, disertante, expresó a Belén-Info: “La idea nació por tres metas que me puse, una para que el artesano pueda darle un valor agregado a las prendas que confeccionan, sobretodo porque hoy se está revalorizando estás técnicas; si hablamos de turistas y clientes hoy en día está muy bien visto de que se vuelva a reutilizar estas técnicas que se habían perdido”.Aseguró.

“Si es por el lado del lado del turista que también tuvimos inscriptos a varias personas, que no eran de Belén, para ellos, es mostrarles lo que se hace acá en Belén y también para que ellos les den el valor, demostrarles lo que hace acá en Belén para que ellos también le den ese valor que nosotros le damos, transmitírselo para que cuando a la hora de cobrarles las prendas, ellos sepan porque tiene ese valor, que no es lo mismo cuando no saben vienen y ven la prenda terminada y no entiende por qué tiene ese valor, en cambio que ellos vengan al taller, lo hagan y se van con otra idea, ahí revalorizan verdaderamente las prendas”.Añadió.

También comentó: “En el Taller de Tintes es el teñido con tintes naturales y se usa toda vegetación o plantas tintóreas de la zona, plantas autóctonas, que acá hay gran cantidad, quisimos resaltar el uso responsable de la flora nativa, no es dañar para comercializar sino es ser responsable y hacer un buen uso en la recolección de las plantas”.Enfatizó.