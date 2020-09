Flores se defendió de la denuncia: “Me tienen envidia”

La denuncia señala que alguien dio la orden que se dejen pasar camiones al departamento sin los controles correspondientes. Según el edil, el fiscal estaría involucrado, ya que sería testaferro del dueño de los vehículos.

En diálogo con El Ancasti, si bien reconoció que su esposa tiene una empresa de transporte, el fiscal negó rotundamente que los choferes que presuntamente entraron contagiados con el virus formen parte de esa firma. “Yo, ni mi esposa, ni mi familia tienen nada que ver con esos choferes que ingresaron y que tampoco se sabe si efectivamente ingresaron con el virus”, dijo.

“Es más, estos trabajadores aclararon que nada tienen que ver con nosotros. Ellos dependen de un empresario de apellido Ocampo que tiene una importante verdulería”, añadió.

Sobre el supuesto tráfico de influencias que habría utilizado para que estos camiones puedan pasar, afirmó que él no puede ordenar estas cosas porque no tiene “ninguna influencia sobre el COE Belén”.

“Yo no formo parte, justamente porque al COE lo integra una de estas personas que me está difamando”, afirmó.

El funcionario cargó contra sus denunciantes al señalar que “aprovecharon la circunstancia que estamos pasando en Belén para querer adjudicarme responsabilidades”. En ese marco, afirmó que los denunciantes actúan en su contra porque el tienen envidia. “La envidia que hay en esta sociedad es un flagelo. Acá hay dos o tres personas que quieren contaminar a la sociedad para ponerla en contra mío”, dijo.

“Mi familia y yo no tenemos nada de qué preocuparnos porque somos personas honestas, trabajadoras y con una moral intachable”, afirmó y destacó que la propia policía podrá dar fe de su accionar como fiscal.

En cuanto a la empresa de su esposa, destacó que “tiene todos los papeles en regla” y que no hay ninguna prohibición para que pueda funcionar. “Lo que pasa que me adjudican a mi porque me quieren hacer daño porque soy el fiscal”, aseveró.

Finalmente, aseguró que él y su familia están a disposición de la justicia para lo que necesite.

La fiscal subrogante, Verónica Saldaño ya está trabajando en la causa iniciada por la denuncia de Valdéz Franco.

“Uso de su cargo”

El senador por Belén, Jorge Solá Jais, se refirió a la denuncia del edil Valdéz Franco contra el fiscal. En ese sentido, indicó que sobre el accionar del funcionario judicial, la comunidad del departamento comenzó a descreer del COE. “La gente pone a todos en la misma bolsa. Creen que el COE es cómplice de él”, aseveró en diálogo con El Ancasti TV.

Más adelante, afirmó que la “influencia de esta persona hizo que se circule sin el PCR y fuera de horario”.

“Hace uso de su cargo para producir cuestiones particulares”, cerró.

