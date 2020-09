Funcionamiento de la Oficina de Control de Transporte de Belén

Días atrás se puso en funcionamiento la Oficina de control de Transportistas, el encargado es el Secretario Privado de la Municipalidad Víctor Cruz, quien en dialogó con Belén-Info.com comentó su funcionamiento. Esto nos decía: “A partir de la semana pasada, el día lunes más precisamente, comenzó a funcionar en la órbita del municipio, una nueva oficina y tiene que ver con el Control de los transportistas que ingresan y egresan a la ciudad de Belén, todos los transportistas tiene que pasar por esta oficina, son requisitos fundamentales la presentación de la hoja de ruta por cuadruplicado y el hisopado, el hisopado debe ser negativo como corresponde y tiene una validez de 10 días, quienes no cumplimenten con esta documentación, no pueden salir de la ciudad de Belén”. Indicó.

“El tema de hoja de ruta por cuadruplicado, una de las copias queda en la oficina, las tres restantes se entrega a la empresa transportista y una debe dejar una en el control ya sea de la Puntilla, de Alpamicuna o de Gendarmería, la cuarta es llevada por el chófer de manera tal que sea sellada por la empresa proveedora de destino, o sea que si una empresa va a Córdoba y carga en alguna empresa de allí, debe ser sellada por esa empresa proveedora, porque cuando regresa el transportista en los controles le van a pedir el hoja sellada por la empresa proveedora, de no ser así difícilmente pueda ingresar a la ciudad de Belén”. Aseguró.

“El tramite es muy rápido, mientras traigan los requisitos solicitados, como el hoja de ruta por cuadruplicado, el Hisopado negativo y que esté al día no hay , no hay ningún tipo de problema, es lo mismo a la hora de salir la dejan en el control y salen tranquilamente no hay ningún problema”. Aseguró.

Respecto de la duración del permiso, dijo: “Tiene la duración por ese viaje, en la hoja de ruta está estipulado aproximadamente la fecha de regreso, como así también el horario que van a ingresar a la ciudad de Belén”. Añadió.

Luego agregó: “Hacemos un análisis más que positivo, desde que hemos iniciado a funcionar, dado que todos los transportistas de la ciudad de Belén, llegaron por la oficina y nosotros tenemos un registro de todos los permisos que damos en forma diaria, todas las autorizaciones, tenemos registros de la empresa de la ciudad de Belém que salen las comprar afuera, como así también tenemos un registro de los choferes de la ciudad de Belén, con los número de teléfonos, domicilios, porque no solo es nuestra responsabilidad y autorizar a que salgan de la ciudad o que ingresen, sino que nosotros llevamos el control de los chóferes cuando están haciendo el aislamiento, nosotros con la cosa de la Cristina Villagra, los visitamos, les hacemos el control de temperatura, certificamos de que se encuentran en sus domicilios y obviamente que si nos damos con algo que está fuer de lugar, como que un chofer no se encuentra en su domicilio ala hora de controlar , nosotros elevamos el informe correspondiente a la gente del COE y ahí se toman las medidas necesarias”. Manifestó.

Finalizando dijo Cruz: “Queremos pedirle a los transportistas que sigan trabajando con mucha responsabilidad, que cuando trabajamos en forma conjunta siempre se logran los objetivos que uno se plantea, comentarles que por la oficina se llegaron inclusive gente que va a hacer reparto de pan para el norte del departamento, gente que hace reparto de mercadería, se llegan por acá y no tiene ningún problema, están complementando gracias a Dios por todo y cada uno de los requisitos”.

Por último expresó: “Pedirle no solo a los transportistas, sino a la sociedad, que sigamos trabajando juntos que sigamos haciendo el esfuerzo, que sigamos poniendo en práctica, todas y cada una de las medidas y que tengamos mucha fe de que pronto vamos a salir de esta”.Concluyó.