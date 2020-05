Gilberto Santillán: “Hasta septiembre son momentos que se puede hacer un aislamiento selectivo pero con mucho protocolo”

Belén-info.com habló con el Intendente de Londres Dr. Gilberto Santillán, sobre el funcionamiento del Municipio en esta pandemia, sobre las medidas que se está tomando en torno a esta Emergencia Sanitaria vigente y esto nos comentaba: “Estamos fundamentalmente llevando todo, lo que desde el municipio le brinda a la sociedad, hoy el municipio trabaja conjuntamente con el Hospital, con defensa Civil, con la Policía y estuvimos a primera hora haciendo una evaluación de lo que pasa día a día y un resumen al mes. Ahora en Londres estamos bien, por ejemplo no tenemos registrado ningún caso de dengue, por supuesto que el COVID-19 en nuestra provincia está junto a Formosa que son las provincias que hicieron bien las cosas en el país. Nosotros tenemos un doble cuidado porque estamos prácticamente al límite con La Rioja, es el ingreso al Departamento, por eso el otro día lo visité al Intendente de Belén en el cual le expresaba, que tenemos que reforzar el control y el control intermedio entre Londres y Belén ser un poco más flexibles, sobre todo con los ciudadanos de Londres, porque muchas veces al ciudadano de Londres no le permiten el ingreso al ciudad de Belén, cuando Belén goza de muchos beneficios, como los comercios que hoy están prácticamente 12 horas, en un lapso de 08 a 20 horas, entonces para qué va abrir el comercio si no va dejar pasar a la gente, esa era una de las cosas que hablamos con el señor Intendente en el cual se pedía una especie de flexibilización, debido a que tanto Londres como Belén no tenemos casos de Covid-19. Como ciudadanos de Londres creemos que tenemos que tener cierta flexibilidad para que se haga una convivencia más sana”. Aseguró.

Por otro lado Santillán nos expresó: “El aislamiento se sigue haciendo la gran cantidad de ciudadanos están en sus viviendas, los que si salen son los que tienen que ir al almacén, carnicería, etc.” Señaló.

En cuanto a los empleados municipales de Londres nos dijo: “Estamos trabajando con las guardias mínimas, tenemos gente de medio ambiente, en las oficinas tenemos una sola persona, los talleres están trabajando un 50 %, en obras públicas están un poco más del 50%. Tenemos que ser muy prudentes y cautelosos en este momento, porque es la época crítica, ahora que viene el invierno hasta septiembre son momentos que se puede hacer un aislamiento selectivo, pero con mucho protocolo y mucho cuidado, por supuesto con mucha colaboración de la ciudadanía, si la ciudadanía o el vecino no colabora es muy difícil que los protocolos se puedan cumplir, por eso es importantísimo que la sociedad a medida que el Gobierno Nacional, Provincial o municipal, va dando nuevas alternativas de trabajo o de incorporación lo haga con la mayor de la responsabilidad”.Subrayó.

“En Belén se habla hoy el tema de turismo, están hablando de la apertura, yo creo que tenemos que ir de a poco, ver que pasa este mes de mayo, a fines de este mes hacer una evaluación, que ha pasado en la provincia, que ha pasado en el país. Miren lo que pasa en el conurbano fundamentalmente en Buenos Aires y Capital Federal que hay cifras cercanas a los 200 contagios y a medida que se van aumentando las actividades, las posibilidades de tener un contagio es más latente, se puede dar, no obstante, nosotros estamos en cifras muy distantes de lo que está pasando en el mundo, pero si no nos cuidamos y ponemos los protocolos vigentes, seguramente no vamos a tener buenos resultados”. Indicó.

“Es muy difícil en una pandemia mantener el “cero”, es un milagro lo que estamos viviendo, pero con las medidas estrictas seguramente vamos a seguir con este control que a nosotros como sociedad nos beneficia mucho, son dos puntos neurológicos, uno acá en El Breal de Londres y otro en Los Nacimientos de Hualfín en relación a la Ruta 40 que vienen del norte de Salta, Tucumán, y bueno creemos que cuidando estrictamente estos puntos vamos a tener muchos resultados”. Añadió.

Por último Santillán comento sobre el retorno de las personas varadas en otras provincias: “Respecto a los regresos de estudiantes o personas varadas en otras provincias, hay ingresos y los ingresos están controlados, la mayoría de las personas y los chicos que regresaron tienen los certificados de cuarentena y certificados de buena salud, lo cual facilita mucho, lo cual le da la posibilidad a los COE locales, poder tomar resoluciones mucho más fácil, en el aislamiento ya sabemos que estamos aislando personas sanas, simplemente se las aísla para saber si no aparece ninguna sintomatología. Ayer hablé con la Jefe de Área Programática N°11 de Salud y solicite la posibilidad de contar con test rápido, para facilitar muchas cosas, porque se descarta y da tranquilidad a la sociedad, por ejemplo viene alguien que estuvo en Córdoba o en otra provincia con circulación del virus, más allá de los certificados, se le puede hacer el test, dado negativo obviamente se lo aisla lo mismo, pero hoy no podemos estar esperando 28 días, se imagina si viene un médico o de distintos oficios que la sociedad lo necesite; entonces sería algo mucho más práctico, mucho más ágil del cual daría a la sociedad la tranquilidad que espera, porque hoy la sociedad está latente si se activa el protocolo y crea una mayor ansiedad que no es lo que la sociedad necesita ahora”.Manifestó.