Ginés González García no descarta un aislamiento más severo

De este modo, le ministro de Salud rechazó la manifestación del Partido Obrero, el MTR, el Movimiento de los Pueblos, FDB y otras organizaciones sociales y políticas, con cortes de rutas y accesos a ciudades. de acuerdo con Ginés González García, hay “intencionalidad política de algunos, de una minoría, que hace una manifestación para estar todos juntos, representando supuestamente a los débiles y los exponen a un riego inadecuado” por la pandemia de coronavirus.

“La manifestación nacional de la izquierda expone a los más vulnerables, parece que invocan el derecho a contagiar y contagiarse”, sostuvo el titular de Salud y apuntó a un posible endurecimiento del aislamiento en el AMBA: “Abrir (algunas actividades) fue una intención de esparcimiento acotado, para los chicos, la salud mental, contra el encierro. Hubo mucha presión mediática, me gustaría que haya la misma presión en cómo debe hacerse el aislamiento, y si no se hace tenemos que volver para atrás”.

“En el running se los ve uno al lado de otro, y uno se pregunta: ¿por qué no vuelve el fútbol, que están todos uno al lado del otros? Pasé por Once y me asusté de la cantidad de gente, vendedores y personas. Eso no debe ocurrir en un lugar con la circulación viral que hay”, sostuvo Ginés González García.

“Ya no hay barrios vulnerables, hoy se ha convertido en una Ciudad vulnerable. Estamos en momentos de ser más cuidados, de respetar distanciamiento y aislamiento”, advirtió respecto a la multiplicación de casos de coronavirus y agregó: “En el AMBA hay circulación comunitaria y eso significa que todos somos potenciales transportadores”.

Al ser consultado sobre la hipótesis de hacer un aislamiento más estricto, el ministro de Salud respondió: “Lo decidimos según la información, según el monitoreo. Tenemos que cambiar la actitud de la gente, la responsabilidad no la cambia nadie, ¿qué vamos a sacar el ejército a la gente?”.