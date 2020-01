Grupo Coreográfico “La Fragua” de Belén se presentaron en Cosquín

Mediante comunicación telefónica realizada este lunes, La Profesora Cecilia Carrizo, Directora del Grupo Coreográfico “la Fragua” dependemos de la Municipalidad de Belén, manifestó: “Estamos trabajando hace 8 meses aproximadamente, esto surgió como un taller abierto de folklore y a medida que pasaron los meses se fue conformando este grupo, se nos fue abriendo muchas puertas y estamos tratando de cumplir con todo lo que se nos propone, ahora vine a Cosquín con un grupo de 25 bailarines distribuidos en dos grupos entre jóvenes y adultos entre los 17 a 40 años y quedaron algunos en Belén que no pudieron viajar en esta oportunidad que conforman un grupo de 50 alumnos ahora estamos acá disfrutando de esta oportunidad que se nos presentó”.Aseguró.

Asimismo señaló: “Cosquín y todo lugar donde uno pueda compartir es una experiencia única que queda marcada para siempre en el recuerdo de todos y más aún al ser un grupo tan nuevo nos une mucho más como grupo y una experiencia inolvidable”.

A su vez comentó: “Nos surgió la propuesta de bailar en la noche de este lunes en la peña oficial que se llama “La Salamanca”, era un espacio al cual no habíamos sido invitados y anoche tuvimos la suerte que nos contactaron para poder bailar así que va a ser la primera presentación del grupo, estaremos en el desfile inaugural de Cosquín, también mostrando el despliegue de todos los bailarines y representando entre otros ballets a la provincia de Catamarca y el día domingo en la tarde estaremos en uno de los escenarios del espectáculo callejero y ahí termina nuestro viaje, el día lunes regresamos a nuestra ciudad”. Señaló.

Sobre lo que van a interpretar dijo: “Lo que vamos a difundir acá en Cosquín es el cuadro que se llama “Hilando Sueños” y tratamos de contar en él todas nuestras vivencias, nuestras costumbres, la de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras tejedoras belenistas que siempre hacen con tanto cariño su labor y nosotros tratamos de poner todo eso en lo que amamos hacer que es la danza. Hilando sueños engloba todo lo que hacemos, tejer con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestro corazón, todo plasmado en el escenario”.

La Prof. Carrizo dijo: “tuve la oportunidad de trabajar varios años en la localidad de Villa Vil y eso me abrió muchas puertas para poder seguir y ahora se me dio la posibilidad por primera vez de trabajar en Belén y tuve una buen aceptación en la gente, así que agradezco a todos los que me apoyaron, a todos los que me siguen, a todos lo que nos colaboraron, al Intendente porque esto depende de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Belén y el Intendente fue el encargado de costearnos el transporte, sino no hubiera sido posible estar hoy acá en Cosquín, le agradezco muchísimo a todos los comerciantes de Belén, porque los chicos puerta que golpearon fueron bien recibidos, para que todos podamos cumplir con este sueño porque se nos hacía difícil cubrir todos los gastos, entonces toda la gente nos fue colaborando y nos fue ayudando, el agradecimiento también a las familias que es fundamental el apoyo de ellos”.Finalizó.