Habilitan la apertura de bares y restaurantes al aire libre

Roberto Brunello dijo que se acordó con el Ejecutivo provincial la reapertura de bares y restaurantes al aire libre ,con todos los protocolos correspondientes, a partir del viernes 11 de septiembre desde las 08:00 a 20:00.

“Se va a poner mucho énfasis a partir de esta apertura con el tema al aire libre donde el virus circula lo menos posible. Y habilitar todo aquellos lugares donde se puedan poner algunas mesas en espacios abiertos”, declaró el empresario en diálogo con radio Valle Viejo.

Seguidamente agregó que se van a implementar los protocolos establecidos desde un primer momento y apeló al compromiso de cada sector y de los ciudadanos para que colaboren con el cumplimiento de los mismos.

Otro de los temas que se planteo al Ejecutivo, dijo Brunello, es de “ampliar las veredas del centro y aprovechar las terrazas y patios internos de los locales”.

Finalmente consideró que los establecimientos que no cumplan con el protocolo deberían ser notificados y multados, para evitar el cierre de todo el sector.

“Le hemos pedido al gobernador y a través de él a la municipalidad que hagan los controles correspondientes y el que no cumpla que sea debidamente notificado o multado, porque no podemos poner en riesgo el establecimiento que cumple con todo y por culpa de aquel que no cumpla no podamos tener las puertas abiertas”, reflexionó.