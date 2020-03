Hna. Laura Rivas: “Me interesa la salud integral de los alumnos y los docentes”

Este lunes 16 de marzo, la Madre Superiora del Instituto Virgen de Belén, Hna. Paura Rivas, institución educativa brindó información acerca de cómo están trabajando conforme a las directivas emanadas por la Superioridad Nacional y Provincial.

Sobre ello manifestó: “Hoy es un día anormal por eso de mi parte, del Director y de los directivos, tenemos que velar por la seguridad de los alumnos así que hoy los que vinieron que fueron muy pocos se los ha enviado a sus hogares, y por comunicación telefónica les aconsejé que se queden tranquilo que van a recibir un nuevo aviso por los medios radiales”. Aseguró.

En ese sentido agregó: “Lo que tenemos nosotros es una Resolución Ministerial del Poder Ejecutivo Nacional, la N°108 que está clara y acorde a la situación que esta pasando en el país y en el mundo. Lo que yo solicito al Ministerio de Educación de la Provincia y la Dirección de Privadas, es que nos determinen claramente que se hace con los docentes, lo de los alumnos ya está claro ellos se retiran y vuelven el 31 de marzo como está determinado; lo que no sabemos que es lo que pasa con los docentes que no son inmunes a esta situación, la pandemia que se presenta, ahora a ese tema no lo resolvió todavía, estoy esperando eso, según la Resolución N°108 en el Art. 1° del Consejo General de Educación dice que los docentes deben asistir a sus lugares de trabajo durante el plazo que dure las suspensión de asistencia de estudiantes, el personal docente, no docente, y directivo, concurrirán normalmente a los efectos de mantener el desarrollo habitual de actividades administrativas y pedagógicas, esa frase no determinó todavía formalmente la provincia. Eso se refiere a todos los alumnos y los docentes de todos los niveles que tenemos acá, es una característica muy particular en Belén, el Instituto Superior Virgen de Belén tiene cuatro niveles de enseñanza, jardín, primaria, secundaria y superior, ahora los docentes a los cuales yo respeto también, no son inmune a toda esta pandemia, eso es lo que el Poder Ejecutivo de la Provincia a través de la Dirección que correspondemos nosotros debe expedirse porque no hay claridad sobre eso, hay algunos que dicen que no tienen que venir, otros dicen que tienen que asistir, como va a tomar el Ministerio de Educación esa no asistencia de los docentes”.Añadió.

A su vez expresó: “Nosotros si tenemos autonomía pero bajo la conducción o sea las normativas que despacha la Dirección de Privadas”.

Sobre los contactos que pueden mantener los maestros y profesores a través de las plataformas digitales con los alumnos señaló: “Eso es para el gran Buenos Aires, acá en Belén sabemos muy bien que las redes digitales no son perfectas, entonces desde la Dirección se está organizando cartillas con los docentes para a ver como organizarse, por eso yo les pido a los docentes que vean como acercarse para organizarse directamente con el personal directivo sobre esta tarea, no podemos dejar a los alumnos solos, pero más allá de todo eso tenemos que usar la cordura y ver cómo solucionar este problema”.Expresó.

Asimismo manifestó: “Los docentes por ahora tienen que esperar la resolución que mande la Dirección de Privadas que estamos esperando, entonces que estén atentos los docentes, no quiero que el día de mañana tengamos conflictos de descuentos masivos o parciales por la no asistencia de los docentes a sus lugares de trabajo, eso corre bajo la responsabilidad de los docentes”.Subrayó.

Finalmente la Hna. Laura Rivas enfatizó: “Lo que vuelvo a reiterar es que personalmente me interesa la salud integral de los alumnos y los docentes también, estamos a la espera de información sobre las medidas que corresponda o no corresponda con respecto a los docentes, por eso les pido que seamos criteriosos”. Concluyó.