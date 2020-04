Hogar de Ancianos de Belén: “Nosotros tenemos una regla, de que el adulto esté adentro, para el cuidado y para protegerlos”

Respecto de una nota periodística publicada el día de ayer en un diario Provincial, donde informaban con imágenes que un Adulto mayor se trepaba para ingresar al Hogar d ancianos en Belén; la Directora de la Institución Belinda Pereyra quiere aclarar esta situación y esto le expresó a Belén-Info.com: “No tenemos ningún tipo de visita después del 15 ( de marzo), estamos actualizando las resoluciones a través de los decretos que se están emitiendo, a nivel provincial y también tomando algunas medidas a nivel Nacional, pero desde el 15 más o menos el mes pasado, no estamos recibiendo ni a familiares, ni a ninguna persona ajena a la Institución”. Señaló.

“Estas Medidas son tomadas desde Catamarca, desde el área de la Dirección de Adultos de la cual dependemos al Ministerio de Desarrollo Social y Deporte. Nosotros estamos tomando las medidas a la cual la tenemos que ajustar de acuerdo a las características de cada institución, las instituciones con guardias permanentes están con guardias mínimas, que quiere decir esto, que es este el personal necesario y el personal que no es prescindible para la atención del adulto no está concurriendo algunos días, como ser la parte administrativa”.Indicó.

Luego agregó: “La prioridad que se ha tomado, es que el adulto esté adentro de la institución eso fue realmente para el cuidado, para protegerlos, porque son adultos en riesgo, declarado a nivel nacional y provincial el tema de que ellos tienen que estar en su casa y normalmente una persona tiene que encargarse de hacer todo el tipo de mandados y demás necesidades que ellos tengan, de esa forma lo estamos haciendo, para que ellos no salgan; ya se habló con las familias y ellos se están acercando una vez al mes, llevan toda la medicación que ellos acercan al hogar, llevan elementos de higiene para el residente, y algún pedido personal”. Añadió.

“Hace tiempo que se está haciendo esto, cuando se declaró en la provincia de Catamarca, pero lamentablemente a todos nos cuesta estar adentro sin poder salir, el tema del encierro a cansado a muchos, pero esta es una medida que se ha tomado desde Provincia y todas las instituciones lo están implementando de la misma forma, obviamente las necesidades del adulto están cubiertas desde la institución. En este caso particular hay un Adulto que desde el primer día se informó a Catamarca, que en realidad no tiene la voluntad de respetar esta medida preventiva y de cuidado, a raíz de eso se trabajó con la policía y darles una charla a estas personas que son seis, porque tenían una vida más activa , de salir y este Adulto no hay forma de hacer entender para que no salga”. Subrayó.

La Directora dijo además; “Toda la Institución está bajo llave, solo ingresa el personal, cual es el tema, sabemos que si uno respeta por ahí no es necesario usar la medida de poner llave al ingreso, pero en este caso nos vimos forzados porque no se estaba cumpliendo las medidas, había dos personas que estaban saliendo y la prioridad es que el adulto esté adentro, a raíz de esto en tres o cuatro oportunidades fueron los oficiales a buscar a este Adulto y lo llevaban al hogar”.

Por último nos dijo : “En Catamarca están sabiendo que se nos dificultaba contener a los adultos y ellos están resolviendo la medida definitiva en este caso, porque nosotros tenemos una regla, de que el adulto esté adentro, para el cuidado y para protegerlos y es temporal, porque la Institución siempre tuvo horarios de ingreso y de salidas, en este caso teníamos que extremar al máximo las medidas y no solamente las medidas son para el residente sino también son para el personal de Hogar”.Aseguró.