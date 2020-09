Hoy se reúnen Intendentes y COES de todo el Departamento Belén

En la mañana de este lunes en Escuela Secundaria N°18 “Ejercito de los Andes” de la ciudad de Belén, se tiene previsto la realización de una reunión de Intendentes de todo el Departamento junto a los COEs. Según anticiparon esta confirmada la presencia de todos los Intendentes de las distintas jurisdicciones de Belén, juntos evaluarán la situación epidemiológica en el Departamento para unificar medidas a implementar.

Anoche luego de la reunión diaria del COE Belén el Intendente Daniel Ríos emitió declaraciones y al respecto dijo: Respecto de la reunión de los COEs Departamentales e Intendentes en el día de la fecha y las nuevas medidas, expresó: “Vamos a esperar la reunión del COE y también vamos a esperar la reunión a nivel provincial porque ahí también se van a tomar decisiones y seguramente en horas de la tarde va estar saliendo el nuevo decreto y en base a eso vamos a tomar las decisiones, pero creo que hay muchísimos temas, va ser una agenda abierta con los intendentes, de esa reunión va salir nueva información para las personas sobretodo que se mueven en el departamento y también ponerse de acuerdo por los temas de los viajes , de la gente que viene de afuera, ahí vamos a estar trabajando y tratando de consensuar con todos los municipios”. Indicó.

Por otro lado expresó: “Si duda esto (no se produzcan nuevos casos) sigue dando mucha tranquilidad desde el punto de vista de la salud de los pacientes y que haya nuevos recuperados nos llena de alegría, pero no obstante eso tenemos mucha preocupación porque la policía estuvo desactivar encuentros y fiestas que se han llevado a cabo en la noche de anoche y hoy prácticamente todo el día (Sábado y Domingo) y eso nos preocupa muchísimo, porque pareciera que hay gente que no se pone en el lugar de otras familias que todavía están en el periodo de recuperación, es lamentable que esto ocurra, se ha visto muchísima gente haciendo fiesta, así que les pedimos un poquito de responsabilidad y que traten de cuidarse para que salgamos todos airosos de esta situación”. Subrayó.

Respecto de la reunión virtual que mantuvieron Intendentes con el Gobernador Jalil dijo: “Hablamos con el Gobernador que, sobre el tema netamente sanitario se encargue tanto la parte privada de la medicina de Catamarca, como la parte pública, a efectos de descomprimir y que no se mezcle la cuestión política dentro de las decisiones que se tomen en cuento a las fases, también no pidió que llevemos un mensaje claro en las decisiones, porque mucha gente no entiende que es la fase 1 o la fase 2 . Para este lunes va haber una reunión en la Provincia de la parte privada y pública de salud luego nos van a informar. También nos pidió que tratemos que la gente que no trabaja en la obra pública, o que no estén en espacios libre, esperemos un poco para que vuelvan a su trabajo”. Señaló.