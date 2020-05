IES Belén: La formación desde plataformas virtuales

La Secretaria Académica del Instituto de Estudios Superiores Belén ( IES) Profesora Nélida Nieva comentó a Belén-Info.com cómo vienen trabajando en el marco de la Emergencia Sanitaria reinante y el proceso de formación de manera virtual. Esto nos expresaba: “El IES ha iniciado sus actividades académicas como todos los años, a partir de mediados de febrero, pero con algunas novedades ya hacia el inicio de las actividades áulicas, como todos sabemos a partir del 16 de marzo, creo que está fuera fecha que salió la resolución Ministerial a nivel Nacional, donde se dictaminó que las instituciones cerraran sus establecimientos e iniciaran el dictado de clases desde la virtualidad. A partir de eses Momento el IES que cuenta con una plataforma virtual que nos provee el Instituto Nacional de Formación Docente, hemos empezado un trabajo nuevamente de inscripción virtual, en la que los chicos se han inscripto para poder ingresar a esta plataforma. Cuando nosotros salimos del sistema presencial, hemos quedado a mitad o casi al final de los exámenes finales, es decir que hay algunas materias que no se ha logrado tomar los exámenes finales , no se ha finalizado con el taller introductorio para los ingresantes y hemos tenido que iniciar las clases de manera virtual. Actualmente yo diría que un 80% de los espacio curriculares del primer cuatrimestre y anual se dictan por la plataforma virtual, algunos de exclusivo y hay otros que en la que los profesores usan esta plataforma del IES y otras plataformas como por ejemplo, clossroom, facebook, zoom y otros recursos que ayudan a acercarse al estudiante”. Sostuvo.

Asimismo agregó: “Nos hemos dado con realidades muy diversas con nuestros jóvenes estudiantes, que por no tener la conectividad, como pasan en todos los niveles, la conectividad ideal para poder hacer un cursado virtual. Esto ha obligado a que el Instituto se tenga que ir adaptando a las realidades o las circunstancias de cada uno de estos estudiantes. Tenemos situaciones en las que en un hogar se comparte un solo dispositivo, como ser un celular compartido por varias personas que están escolarizadas, entre jóvenes y niños y estas no son las mejores condiciones para poder transitar una formación de calidad”. Aseguró.

“Ante estas circunstancias nos hemos tenido que adaptar, actualmente usamos plataforma del IES Belén, classroom Facebook, WhatsApp, Zoom y una serie de recursos más para llegar a los chicos”. Recalcó.

Por otro lado nos comentó sobre la suspensión de llamado a concurso de horas cátedras y su posible solución: “Otra problemática que hay es que al iniciar la cursada y al hacer la la suspensión presencial de las clases, también se han suspendido otras actividades académicas como por ejemplo los concursos, es decir que hay un número importante de materias que están vacantes, que no tienen docentes que no están cubiertas, por qué no hubo concursos, el Instituto ha salido dar el más o menos una solución provisoria ante esta situación con algunas materias, que si se podía dar solución. Actualmente la Dirección de Educación Superior está diseñada, tratando de definir, una instancia de concurso virtual, sabiendo que todavía no vamos a volver a la presencialidad, entonces este concurso va ser de manera virtual, inscripción, presentación de proyectos, presentación de títulos y antecedentes, todo lo que es en relación al orden de mérito, todo va a ser virtual, inclusive la entrevista final, la defensa del proyecto, va ser a través de videoconferencia. Estamos a la espera de las nuevas bases de concurso y de las condiciones en las que se van a dar este concurso docente para poder cubrir estos espacios curriculares, que en algunos casos, hay materias en las que los chicos si están perdiendo clases, pero que tienen garantizado el inicio del año, en este año presente, el inicio de la clases y también la finalización de estos espacios curriculares”.Señaló.

Revisión de la Agenda Escolar: “Esta situación por la que estamos atravesando ha requerido de que también se vuelva a revisar la agenda escolar, es decir los plazos de finalización del cuatrimestre, plazos de exámenes finales, es decir estas fechas que hacen a la agenda escolar, van a ser de algún modo modificadas. De hecho los profesores están trabajando con fechas flexibles para la presentación de actividades, por clases que realizan a los efectos de poder favorecer a aquellos estudiantes que tiene dificultad en la conectividad o no tienen los recursos para poder enviar las actividades”. Afirmó.

En lo referente a la evaluación de los estudiantes, dijo: “Con respecto a la Evaluación, hace unos semanas atrás la Dirección de Educación Superior ha enviado una circular la 01/2020 en la que puntualmente entre otras cosas, establece en que no habrá o no va a haber exámenes finales y no se va poder promocionar ningún espacio que esté programado en este formato, es decir no habrá coloquio final de las materias promocionales y también se han suspendido los exámenes finales. Pero lo que si hay y esto garantiza lo que los chicos viene realizando desde la virtualidad es decir sobre sus clases que vienen tomando, no es un trabajo que cae en el vacío, sino que tiene la finalidad de poder alcanzar la regularidad de los espacios curriculares, que es un paso muy importante de los estudiantes, sobre todo de garantizar el desarrollo la trayectoria formativo de los estudiantes”. Indicó.

“Se viene analizando de no plantear una evaluación numérica, sino más bien, una evaluación de acompañamiento o como nosotros denominamos una evaluación formativa, es decir que podamos acompañar en el proceso de aprendizaje, realizando las devoluciones o la retroalimentación que los estudiante necesitan para que ellos puedan conocer los avances y dificultades que están teniendo y lo que necesitan fortalecer”. Concluyó.