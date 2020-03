Ing. Carlos Vélez comentó su participación en la Gulfood en Dubai

El Ingeniero Agrónomo y productor nogalero Carlos Vélez de la ciudad de Belén, participó recientemente como parte de la comitiva oficial junto al Gobernador de Catamarca, Lic. Raúl Jalil, en la Gulfood, la feria más importante de alimentos del mundo llevada a cabo en Dubai.

Gulfood es la exposición líder en Oriente Medio, dedicada a los servicios de alimentos y de los sectores de la hospitalidad. El evento proporciona a los proveedores de la industria con el cubo grande de la región central de negocios, en última instancia, sin rival en la entrega de producto y escaparate de servicios y la oportunidad de reunirse con los compradores internacionales cara a cara. Gulfood incluye la Conferencia Gulfood como AA evento de networking clave que reúne a expertos internacionales y profesionales para debatir las cuestiones fundamentales que impulsan la industria.

Belén-Info.com habló con el mencionado profesional para que efectúe un comentario sobre esa importante participación sobre la cual manifestó: “Estuvimos en esa feria internacional donde participaron alrededor de 190 países de todo el mundo, donde los productos que produce Catamarca tienen una aceptación, un consumo muy importante sobre todo en el tema de la nuez y la miel que han sido los más visitados en el stand, también el tema relacionado con la aceituna y aceite de oliva aunque en ese sentido era muy fuerte la presencia de España y de Italia”.

“En nuestro caso, el tema de la nuez por Argentina estuvo presente Mendoza que ya lleva más de 10 años en esta incursión, también estuvieron las provincias de la Rioja y de San Juan promocionando sus nueces, en realidad ellos comercializan sobre todo las grandes empresas, esto de Catamarca era la primera vez que se hacía y nosotros hemos logrado contactos importantes sobre todo con oriente medio que consume la fruta en grandes cantidades, los volúmenes que comercializan son muy importantes, los contactos están hechos, es una herramienta más para el caso de aquellos productores que quisieran exportar”.Aseguró.

Por otro lado Vélez comentó: “Días pasados tuvimos una reunión en mi domicilio con algunas pymes del norte chico, más que todo focalizándose en aquellas que están en condiciones de exportar una variedad de nuez que se llama Chandler que, es la única que se comercializa y esa posibilidad está pendiente, ahora viene la cosecha dentro de poco, ya está la propuesta para que cada uno separe lo que pueda vender en el comercio exterior y lo que puede vender en el mercado argentino, todos sabemos que las economías regionales tenemos algunos impuestos que son elevados como las retenciones etc., que en alguna manera nos desestabilizan un poco pero es una posibilidad cierta de poder exportar”. Señaló.

“Nosotros el año pasado tuvimos una experiencia, un grupo de alrededor de 7 productores le hemos vendido al exterior más o menos lo equivalente a 4 container, cada uno de ellos pesa 8.000 kilos, si bien no ha sido una exportación directa, en este año está latente la posibilidad de hacerlo en forma directa. Cuando estuvimos en Dubai tuvimos todo el apoyo del gobierno de la Provincia y también de Cancillería a través de la Embajada Argentina allá en Dubai, ellos no dieron una mano, tuvimos contactos también con empresas que redistribuyen o venden allá así que hemos traído una importante lista de compradores, ahora está en nosotros organizarnos porque ese es uno de los problemas que tenemos, en organizarnos como productores ya que nuestros volúmenes de comercialización son pequeños comparado como por ejemplo algunas Pymes de la Rioja o Mendoza y ni que hablar de Chile que es un país que de alguna manera junto con EE UU son formadores de precios, nosotros producimos alrededor de 16 a 17.000.000 de kilos de nueces y Chile produce un poco más de 120.000.000 de kilos, eso da una idea de la gran oferta sobre que Chile de los 120 millones lo exporta a todo, nosotros de los 16 o 17 millones que producimos solo 3 millones de kilos son los que exportamos. Si bien estamos muy cerca de la gente de la Rioja, Mendoza, Río Negro de todas esas empresas y también de las chilenas, estamos ahí viendo la pulseada de los precios, de ahí sale el precio que después prácticamente se rige en el mundo entero en lo que es el comercio exterior de nueces o de frutas secas, yo creo que la calidad por ejemplo que tenemos en el norte chico es muy buena o sea que nos habilita para competir, creo que estamos un poco por arriba de Estados Unidos y un poco por debajo de Chile y eso es interesante, lo que no sabe el productor sobre todo el pequeño productor que tenemos en el norte chico en realidad en toda la geografía de Catamarca, es que se está haciendo mucha implantación de ese cultivo en la República Argentina y en Chile, porque en realidad podríamos decir que el consumo de esta fruta es muy grande, muy importante, lo que es Oriente medio prácticamente forma parte de la dieta diaria, tal vez el consumo sea 10 veces más importante que el consumo que hay en Argentina, la India, China, Pakistan, todos esos países consume fruta seca no solo nueces, también dátiles, almendras etc”. Indicó.

“Volviendo al tema local se está haciendo muchas plantaciones de nogales y va a llevar, yo calculo uno o dos años, donde lo que produce Argentina la oferta va a ser muy amplia y va a superar por lejos la demanda y esto va a ser una complicación sino se busca otros mercados para comercializar, es posible que se produzca una depreciación de precio de ese cultivo que hoy por hoy no es malo, porque uno ha llevado a la reunión sus filmaciones todo lo que significa exponer sus productos y buscarle la vuelta a la oferta, tenemos que mejorar mucho en lo que es competitividad, para tener una idea nosotros acá ya hay lotes que han producido en los últimos 10 años de 600 a los 4.000 kilos por hectárea, otros han llegado a los 9.000 kilos de fruto por hectárea, el tema tecnológico es una preocupación sobre todo para el que menos posibilidades tiene de capacitarse, de hacer las cosas bien o de tomar las riendas en ese cultivo como debe ser, o sea ser productor o no, porque la eficiencia en la producción lo va a sacar del sistema, esa es una opinión personal”.Añadió.

En su parte final el Ing. Vélez señaló: “Para nosotros y yo más que todo con los años que ya llevo con este cultivo, fue muy importante tener por primea vez la oportunidad de acceder a este mercado, gracias a la colaboración en este caso del Gobierno, de la Embajada Argentina, porque no solo nos dio la oportunidad de armar un listado de gente a quienes le podemos vender, sino también de ubicarnos en el mundo donde estamos, quienes somos y que es lo estamos haciendo y esa visión que yo le trasmití a la demás gente es muy importante para la determinación que cada uno pudiera tener de ahora en más, así que agradecido en este caso a la gestión del Gobernador Raúl Jalil y del Secretario de Planificación que nos ha reunido a los productores, también fue muy importante lo que han construido ellos para la Provincia de Catamarca, sobre todo en la exportación de proteínas, esta movida que creo que será la primera y tal vez la última para nosotros, ha sido muy pero muy importante”, concluyó.