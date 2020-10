Ingrid Figueroa: “Yo lo único que espero es que ratifiquen el fallo del Juez Piovano”

26 de octubre de 2020

Ingrid Figueroa quien denunció al Cura Moisés Pachado, participo activamente la multitudinaria marcha por justicia que se realizó en la mañana de este Lunes en la ciudad de Belén. Cientos de personas se congregaron el la Plaza Olmos y Aguilera para luego, movilizarse por las calles de la ciudad, con pancartas y aplausos y gritos pidiendo por justicias. Al finalizar la marcha Ingrid Figueroa expresó unas palabras a los presentes quien con gran emoción expreso sentidas palabras y pidiendo por justicia.

Belen-Info.com pudo dialogar con ella y nos comentó: “La idea es justamente recordarle a los jueces que van a dar el fallo, que todo el país los está observando, que todo el país está esperando y que principalmente más que por los por los demás, tengan en cuenta que hay otras victimas que todavía no se animaron a hablar por este pedido de prescripción y temor a que caiga todo”. Aseguró

“Los abusos sucedieron a partir de los 9 años y si es emocionante porque toda la vida lo sufrí, antes sola y después cuando fui creciendo, me fui haciendo fui conociendo más sobre los derechos de las mujeres, sobre desnaturalizar estos hechos, no. Y eso es lo que hoy en día me empodera y me hace gritar, estuve en la oportunidad también de gritar en la calle varias veces para “Pachado violador”, “Pachado Abusador”, ya no le tengo miedo a nada, hoy en día perdí esos miedos y las emociones me reconocen porque hay un montón de gente también hoy en día que apoya esta causa”. Señaló.

“Yo creo que uno se hace feminista con su propia historia, aunque él use muchas veces el feminismo, los pañuelos verdes, como algo negativo, para mi el Feminismo es un abrazo enorme y significa que me abrazó y no me soltó nunca más. Hoy en día justamente quiero hablar para prevenir este tipo de situaciones, también tengo 2 hijos una nena y un nene, y es tratar de dejarle otro mundo, un mundo totalmente distinto, donde ellos puedan decir no, puedan hablar y sientan que están contenidos, la sociedad esta cambiando, el hecho de que se hablen estas cosas, es un cambio enorme.

Hace unos días también veía, de otras niñas que se animaron a hacer denuncias que habían pasado hace algún tiempo y se porque tuvieron contacto conmigo que hay un montón de otras victimas, las animo a que se haga la denuncia y sepan que no están solas, si necesitan que ponga el cuerpo lo pongo, no tengo problema como lo dije ya perdí tanto que hasta el miedo lo perdí.

“Yo lo único que espero es que realmente estén a la altura de las circunstancias, que ratifiquen el fallo del Juez Piovano, que estuvo al a altura, que dijo que los derechos de los niños , niñas y adolescentes son imprescriptibles en abusos sexuales, espero que se ratifique eso”. Subrayó.

“Porque el hecho de darle lugar a la prescripción van a callar muchísimo las bocas de otras mujeres que no se animan a hablar por temor a esta prescripción”. Concluyó.