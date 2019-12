Inscripciones en Jardines de Infantes en Belén

Se llevaron a cabo inscripciones para Jardines de 3, 4 y 5 años en la ciudad de Belén esta oportunidad se implementó un sistema de inscripción por “Radio” de cada Escuela, es decir que se determinó un radio escolar para la inscripción en las diferentes salas.

Por este motivo Belén-Info.com dialogó con la Supervisora Pedagógica del Nivel Inicial Nodo N°7 Belén Prof. María Magdalena Martel, quién nos comentaba al respecto: “La verdad que nosotros como a nivel inicial estamos muy agradecidos al saber que la ciudadanía de Belén elige la escuela pública y es el primer peldaño a la trayectoria escolar del niño, entonces las familias se congregan jardines, por ejemplo, de la 498, de la escuela de Huaco, de la escuela Del Molino, de la Cañada, que son las escuelas urbanas de primera categoría para conseguir un cupo en la sala de tres, cuatro o cinco años. por eso se ve mucha gente haciendo filas; por eso estamos muy agradecidos por la confianza de los padres que depositan en las escuelas diferentes”.Señaló.

Luego agregaba: “Yo estoy en esta función hace un mes y he tomado la decisión de trabajar con el radio de cada escuela y respetar el radio de cada escuela, si bien no hay nada reglamentado, pero por una cuestión de lógica, cada barrio tiene su escuela, entonces hay que trabajar, Supervisión, directivos, docentes, en el sentido de pertenencia de los vecinos a cada escuela; por otro lado al pensar en el radio, también estamos cuidando la integridad física de los niños, porque vemos que los padres o tutores trasladan a los niños en motos y muchas veces sin casco, por ejemplo del Barrio o del Barrio Artaza hacia el centro de la ciudad de Belén, entonces lo que la familia cree que es bueno para el niño, no se hasta que punto lo es, porque lo expone al riesgo del traslado, al frío , al calor, a la lluvia; no se hasta que punto estamos pensando que es mejor para el niño y no hacemos uso a esas instalaciones nuevas por ejemplo en B° Artaza y en B° La Puntilla, ya que todas las maestras están preparadas, capacitadas y continúan capacitándose para estar a cargo de un grupo de niños sea de 3 , 4 o 5 años, salas independientes o multiedad”.Aseguró.

“Hay cupos todavía porque se está respetando el radio de la escuela, lo que queremos nosotros es que no se saturen las salas porque es antipedagógico trabajar con mucha matrícula y además el espacio es muy reducido, o sea no es pedagógico ni para los niños ni para las maestras, también hay que tener en cuenta que hay que atender a niños con necesidades pedagógicas especiales, con problemas motrices y se necesita espacios para mayor contención y una atención más personalizada y si la matrícula es numerosa es imposible, por eso hay un número de niños por sala, como estimativo de 20 alumnos por sala”. Afirmó.

Finalmente la Supervisora Expresaba: “Aprovecho la oportunidad para saludar a los equipos de conducción y a los colegas de los JIN N° 5 y N°30 que tengan un feliz descanso que se dediquen a ellos, a sus familias a disfrutar de estas vacaciones, que renueven energía y próximos a las fiestas de fin de año, augurarles deseos de paz, salud y prosperidad, que el Niño Dios nos bendiga a todos para que tomemos buenas y mejores decisiones.” Concluyó.