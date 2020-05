Instituto Virgen de Belén: Desarrollo Educativo en Cuarentena y campaña solidaria para el Hospital

La Madre Superiora y Supervisora General del Instituto Virgen de Belén Hna. Laura Rivas comentó a Belén-Info.com como están llevando a cabo en horarios reducidos y con medidas preventivas algunas actividades en dicha Institución; esto manifestó: “En el colegio estamos trabajando en la medida que se puede, gracias la gentileza del Señor intendente de aprobó nuestro pedido de autorizarnos el horario reducido, con las medidas preventivas adecuadas, entonces, vienen los papás, esa es la tarea que estamos haciendo, se pedía para que vengan a hacer los aportes a la educación, y se los atiende una hora con voluntarios de docentes, ahora no sé, qué va a pasar esta semana que viene, creo que va a ordenarse de otra manera y por turnos, no sabemos las directivas que vamos a recibir de la Dirección de Privada”. Sostuvo.

“La parte pedagógica y educativa se encargan los Profesores mediante directivas, tanto del Vicedirector y la Directora, creo que en el principio hubo algunos problemas por falta de herramientas didácticas informáticas en los hogares y el en pueblo, pero se acomodaron, me comentaron también que hubo muchas actividades, eso es cuestión de criterio, ahora están viendo si se va evaluar o no evaluar, todo es una confusión nacional que no sé, cómo se va a tomar para hacer una valoración del aprendizaje de los alumnos, eso corre por cuenta por las autoridades nacionales o provinciales”.Añadió.

Luego agregó: “A veces les pregunto a los directores como van, estoy atenta a eso, para que no haya abuso y ni tampoco haya una disminución, como responsabilidad de los docentes o como directivos, los alumnos tienen que estudiar y los docentes tienen que enseñar, sino, no se puede trabajar de una manera desordenada. Les pedí mucha paciencia a los directivos para transmitirles a los docentes desde un principio, desde el 18 de marzo, les advertí a los Directivos que tengan un equilibrio para enseñar, para transmitir, a través de los medios, los contenidos, las actividades, las consignas y creo que se está haciendo”.Subrayó.

Finalizando la Hna. Laura Rivas nos comentó que el IVB realizó una campaña solidaria de recaudar elementos de utilidad para el Hospital Belén: “Nosotros desde el Colegio estuvimos trabajando con un grupo de solidaridad, ya hemos concluido, pero todavía vienen a entregar una “frazadita” o sábanas, y eso estamos esperando que la Profesora coordine con la Directora del Hospital Dra. Saracho para que vengan a retirar lo que han trabajado los profesores en sus casas y los alumnos que hicieron sus “jaboncitos ecológicos” para ayudar, es una forma de demostrar al Señor que nuestro cuerpo y nuestro espíritu está dispuesto a ayudar, poquito, pero un corazón grande, ya están preparadas las bolsas y bolsones para que se le entregue al hospital.” Concluyó.