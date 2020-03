Intendente de Belén se reintegró a sus funciones luego de 14 días de cuarentena

El Intendente de Belén Daniel Ríos se reintegró a sus funciones, luego de cumplir los días de cuarentena voluntaria, por haber participado en Canadá junto a la delegación Provincial en la Feria Minera y haber estado en lugares de circulación del virus COVID-19, luego de cumplir los 14 días de aislamiento y de efectuarse de los exámenes correspondientes, le expidieron el certificado de alta médica.

Habló con medios locales y esto explicó: “Creo que hay varias cosas para tener en cuenta, que son importantes, una de ellas es podernos organizar y reforzar todo el trabajo que se ha venido llevando adelante, no tengo palabras para agradecer a todos los que han trabajo, en especial a Miguel Ángel Altamirano que me ha estado reemplazando todos estos días y a todo el equipo de trabajo, encabezado por funcionarios y becados que son en su mayoría los que más nos están colaborando”. Señaló.

Posteriormente dijo que es necesario tomar firmes decisiones para prevenir le COVIUD-19 y Dengue: “Sin duda hay que seguir trabajando en esto, pienso que en el día de mañana y los días posteriores no se debe dejar entrar a nadie (a Belén), esos es lo que yo pienso y espero que todos me apoyen en esta decisión, no vamos a dejar entrar a nadie; el virus no lo tenemos en Belén y va depender de nosotros, tanto los que tenemos la responsabilidad de tomar decisiones de hacer todo ese control y por el otro lado lo tienen los ciudadanos, que les pido por favor tomen con total seriedad que tiene y amerita esta situación, no solamente tenemos que prevenir el tema del coronavirus, sino que teneos otro flagelo que es el tema del Dengue y que no le estamos dando a mi modo de ver la importancia que reviste”.Aseguró.

“Nos vamos a abocar y a reforzar todas estas cuestiones, y respecto a las personas que se tiene que quedar en la casa, que entiendan que es por el bien de todos”.Subrayó.

En otra parte Ríos dijo: “Lo más importante en este momento es la familia, y si todas las familias de Belén se cuidan , se va cuidar Belén, nosotros estamos dispuestos a tomar las medidas que sean necesarias, no me va templar el pulso, todos me conocen del poder de decisión que tenemos, y yo digo que mañana no va a entrar nadie y nadie va entrar para que la gente esté tranquila. Vamos a coordinar con la policía, con la gente del municipio porque así debe ser, porque si el virus entra a Belén, va ser responsabilidad de quien les habla y de la gente que lo acompaña y también de la sociedad, entonces aquí vamos a asumir un firme compromiso de luchar y no permitir esto. Sabemos de las limitaciones que tenemos, sabemos de lo que está ocurriendo en otros países, entonces vale la pena hacer este esfuerzo”. Enfatizó.