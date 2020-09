Intendente Ríos: “Por ahora vamos a adherir al Decreto Provincial”

Luego de Reunión del COE en la noche de Ayer y de dar a conocer el informe diario el Intendente de Belén Daniel Ríos, realizó declaraciones en donde informó que el Municipios de Belén adhiere al Decreto Provincial y además solicito evitar las juntadas para el 21 de septiembre.

Comenzó expresando respecto a si se va disponer de nuevas habilitaciones, esto decía: “Vamos a tomar una decisión consensuada, pero también va depender mucho de lo que pase mañana (por hoy domingo), ruego a Dios y a la Virgen que siga de esta manera la situación, disminuyendo, no obstante eso, vamos a escuchar todos los reclamos, lo que menos queremos es acarrear otro problema al que ya tenemos, algo estuvimos conversando. Por ahora vamos a adherir al Decreto Provincial y eso va permitir en cierta manera flexibilizar algunas de las actividades y ver en el transcurrir de los días si podemos ir de a poco volviendo a la normalidad”. Sostuvo.

“Se va analizar todas las situaciones y vamos a tratar de hacer todo lo posible para mejorar la situación de algunos ciudadanos que nos piden y también de los señores comerciantes, pero por supuesto tiene que primar un pacto de caballeros, sobre todo del cuidado de todo lo necesario para no correr ningún tipo de riesgo ante esta situación que nos ha tocado atravesar esta semana que concluyendo y realmente ha sido muy dura para toda la gente de la ciudad de Belén”. Indicó.

Finalmente el Intendente remarcó: “Por favor no a las juntadas, y por favor a los padres que disponen de algunas fincas, por favor no les permitan a sus hijos, ni a los amigos de sus hijos juntarse, porque realmente se hace mucho daño y sería lamentable que esto suceda, más allá de que no ha estar habilitado ni el Dique, ni el Camping La Banda, ni ningún otro lugar. Pedirles por favor a propietarios de fincas o de lugares donde generalmente se reúnen en otras ocasiones que desistan de hacerlo este 21 de septiembre para que podamos pasar todos tranquilos y realmente poder continuar con este trabajo hasta mitigar todo este brote en la ciudad de Belén”, concluyó.