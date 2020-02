Intendente Ríos viajará a Toronto junto a gobernador Jalil

El próximo mes de marzo se llevará a cabo en Toronto (Canadá) la “PDAC: The World’s Premier Mineral Exploration & Mining Convention”, lo que se considera la convención más importante en el sector minero y que reúne a personas, empresas, gobernantes y organizaciones que están relacionadas con el sector minero.

En el caso de Catamarca, de acuerdo a lo que se pudo conocer, estará presente, por lo que una comitiva oficial estará participando, la cual será encabezada por el gobernador, Raúl Jalil. Dentro de esta comitiva habrá dos intendentes, Daniel “Telchi” Ríos (Belén) y Julio Taritolay (Antofagasta de la Sierra).

Ríos se refirió a su participación en la PDAC, señalando que ya le informaron sobre la agenda y cronograma de actividades de lo que “va a ser este viaje tan importante, sobre todo para toda la cuestión minera. Vamos a participar como intendentes, tanto quien les habla como el intendente Taritolay, por primera vez”.

Sobre su primera participación en este evento minero internacional, “Telchi” Ríos puntualizó: “Es la primera vez que he sido invitado, este es mi cuarto mandato, pero bueno, siempre hay una primera vez. Estamos muy contentos, con muchas expectativas y sin duda vamos a tratar de hacer lo mejor posible para poder mostrar a nuestra Catamarca con un gran potencial minero, lo que nos caracteriza en este momento”.

Entrando más en el tema minero y consultado sobre la licencia social y el conflicto por el acueducto río Los Patos en Antofagasta de la Sierra, Ríos expresó que “sin duda hay algunas posturas al respecto, las cuales se están analizando. En lo que respecta a Belén, prácticamente, con toda la explotación de Minera Alumbrera no hemos tenido mayores problemas en ese sentido. Somos conocedores de lo que es la actividad minera y sobre todo los beneficios que acarrea para toda la comunidad”.

“Sin duda, si todos bregamos por una minería sustentable, controlada y, por supuesto, que tenga licencia social por parte de la comunidad, es lo ideal para trabajar y desarrollar, y en ese sentido nosotros somos cuidadosos y por eso nos interesa participar en este tipo de reuniones, convenciones desde el punto de vista minero”, enfatizó.

Luego, Ríos remarcó que Belén es el departamento que “más personal capacitado tiene, dado que ha trabajado muchísimos años la empresa Minera Alumbrera. Eso más las posibilidades que nos brinda la geografía. Sin duda, creo que va a ser el atractivo mayor desde el punto de vista de lo que son los minerales”.

Salarios

En otro orden de cosas, el jefe comunal, en diálogo con la prensa, habló sobre el tema salarial. “Nosotros ya nos hemos reunido con los gremios y hemos acordado un impasse hasta tanto no se defina a nivel nacional cuál va a ser el incremento salarial. Luego bajará a la Provincia, por ende a los municipios”, destacando que “la idea es poder negociar en un solo bloque y que no haya municipios que otorguen mayor cantidad y otros que queden, por la situación económica, en una situación en que no puedan afrontar el pago de salarios”.