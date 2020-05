Intendente Santillán: “El Gobierno Provincial ha facilitado el dinero para cumplir el 100% de los sueldos”

Esta pandemia COVID-19 además de las consecuencias en la salud de la población, tiene sus efectos directos en la economía de las comunidades, es por ellos que Belén-Info.con le consultó al Intendente de Londres Dr. Gilberto Santillán, cómo están sobrellevando los municipios esta situación y si está garantizado el pago de sueldo de los empleados.

Al respeto nos expresa: “La verdad que estamos viviendo situaciones muy delicadas, nadie está exento de los problema financieros, el mismo país está pasando una situación muy crítica y que esperemos que pronto se resuelva, porque más allá de la pandemia , tiene la negociación con el Fondo Monetario de una herencia que ha recibido este gobierno de una deuda externa, prácticamente, como lo dijo el Fondo Monetario Impagable, si no hay plazos, si no hay años de gracia, si no hay un financiamiento que sean de 20 años a 30 años. Esto es lo que el país vive, lo que se ha recibido y encima tenemos este parate de producción que da esta pandemia, lo cual potencia la crisis”. Señaló.

“No obstante el Gobierno Nacional ha tomado, varias medidas que han sido muy bien aplicadas, en nuestra Argentina y ha sido ejemplo para Latinoamérica y países europeos, han felicitado al Presidente por las medidas que ha tomado. Por supuesto que al tomar medidas en materia de salud, la parte económica se ha resentido, el proceso de recaudación ha sido muy por debajo de lo esperado, menos 70% , lo cual la coparticipación vino de menos 70%, de un millón de pesos que recibíamos solamente se ha recibido 300 mil pesos, entonces es muy difícil de cumplir el 100% el tema de los sueldos, no obstante desde el municipio hemos tenido algunos ahorros y otra que el Gobierno Provincial ha facilitado el dinero para cumplir el 100% de los sueldos y otros municipios han tomado crédito a este proceso que está vigente, vamos a ver ahora en Mayo, la primera parte de becados y contratados ya se pagó, ahora viene el pago de la gente de planta permanente y lo preocupante es junio porque tenemos la primera cuota del aguinaldo, así que se van sumando los problemas, pero nuestro Gobernador nos ha asistido y nos da la tranquilidad, nos recibe y nos resuelve el problema de alguna forma, a pesar que la Provincia también ha recibido el 70% menos. Estas son las cosas que de alguna forma le damos la tranquilidad al empleado , de saber que su sueldo va estar garantizado, son cosas que a medida que vayan incorporando las nuevas actividades la recaudación tiene que ir mejorando, recién creemos que podemos tener un panorama más claro en el mes de septiembre, estos 3 o 4 meses que nos quedan van a ser muy duros , tanto en materia de salud como en materia económica , pero tenemos el optimismo y la tranquilidad de saber que tenemos un gobernador que está monitoreando municipio por municipio”. Aseguró.

Luego Santillán agregó: “El Gobernador recibió al Intendente de Antofagasta de la Sierra en el cual esta hablando de una serie de obras que se están por ejecutar, eso es lo bueno y uno ve con optimismo que hay cosas que se van a poner en marcha, eso hay que recalcar del Gobernador que no está viendo ningún colorido político, ve la necesidad de las poblaciones; yo vengo de 16 años y nunca nos han tratado así de esa forma, eran muy bien educados nos saludaban, pagábamos los sueldos, pero que yo recuerde, nunca nos dieron una obra o sentarnos y que hablemos de obra pública. Nosotros hemos tenido que ir a Buenos Aires al gobierno Nacional en ese momento y por supuesto nos abrieron las puertas y nos dieron las obras que hoy Londres puede gozar”. Enfatizó.

En su parte final nos dijo: “Muchos Intendentes hablan como si fueran peronistas, hablan de los beneficios que hoy tienen de los 10 mil, de la tarjeta alimentar y toman y apropian la bandera de justicia social que es propio del peronismo. A esa falsedades el pueblo lo tienen que ubicar de una vez por todas, de querer tomar las banderas que son propias del peronismo y fundamentalmente del pueblo de la República Argentina”. Concluyó.