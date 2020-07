Jalil: “Es probable que se extienda la Fase 1”

El mandatario también destacó el trabajo que vienen llevando a cago los distintos sectores en la provincia. “Quiero agradecer al equipo de salud y seguridad, a los intendentes que se hicieron cargo de las fronteras, hay un gran trabajo de los trabajadores y sobre todo de la gente. Fuimos la primera provincia en exigir el barbijo y fuimos la última provincia en tener casos. Eso quiere decir que los cuidados tienen que ver con esto”, indicó.

“Creo que el sistema de salud está mucho mejor que hace 100 días”, añadió, resaltando la importancia de haber contado con ese tiempo que le permitió a Catamarca estar mejor preparada para cualquier contingencia.

No obstante, Jalil lamentó que a estas alturas no se haya encontrado una vacuna para frenar el virus: “Yo esperaba que a esta altura tengamos una vacuna, la medicación, y eso en lo personal me aflige un poco”.

“Yo dejo que trabajemos en equipo, estuvimos reunidos con el intendente de la Capital, con el equipo del ministerio de Seguridad, de Comunicación, de Salud. Las decisiones tienen que ser de los técnicos y obviamente la final recae en el gobernador o presidente. Lo bueno es que acá la gente ha obedecido, hay un pequeño porcentaje que no obedece, y al que lo llamo a la reflexión. Igual que algunos sindicalistas que no entienden lo grave de esta enfermedad. Vamos a tomar una decisión esta tarde, en una decisión en conjunto”, sentenció.

elancasti.com.ar