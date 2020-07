Jalil: “Hay una oposición que no está a la altura de lo que pasa, de lo que estamos enfrentando”

Pasaron 105 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio para que Catamarca registre su primer caso positivo de coronavirus. Fue, de hecho, el último distrito en romper el invicto, a partir de la llegada de un camionero infectado a la capital provincial.

Sin embargo, por estos días Catamarca es también es un notable ejemplo del peligroso índice de contagiosidad que puede alcanzar el covid-19. El 3 de julio se detectó el ingreso del primer caso y en menos de una semana la cifra oficial ascendió a 39.

El Gobernador entiende que la explosión de la pandemia en el área metropolitana de Buenos Aires puede afectar a todo el país. “Cuantos más contagios tenga el AMBA, más problemas vamos a tener nosotros”, reconoce Jalil.

¿Cuál es la situación actual en la provincia?

Han aparecido los primeros casos. Nosotros tenemos la experiencia de haber trabajado ya con el dengue. Por eso hemos estado preparados. Fuimos la primera provincia en poner el uso obligatorio del barbijo y la última en tener casos. La responsabilidad social es muy importante.

¿Cómo ve, a la distancia, lo que pasa en el AMBA?

Sabemos que el virus llegó de Buenos Aires. Lo cierto es que cuanto más virus hay en Buenos Aires más posibilidades hay de ser trasladado a las provincias. Esto es muy contagioso, hay que convivir con el virus responsablemente.

¿Le preocupa ver como crecen los contagios?

Yo veo con mucha preocupación las manifestaciones como las que hubo, tengan o no tengan razón, no me meto en lo político en este caso. La gente siempre tiene derecho a protestar pero desde acá veo incluso mucha gente mayor, por ejemplo. No hay mucha responsabilidad. También creo que tanto el presidente como Rodríguez Larreta y Kicillof vienen trabajando bien.

¿Cree que hubo irresponsabilidad de quienes marcharon?

Si pero no tiene que ver con la política. Tenemos que ponernos de acuerdo, pero acá hay que obedecer la ley. Hay marchas cuando no se puede salir a la calle, en teoría. Como es un virus que no se ve, la gente perdió un poco la noción. No hay una conciencia colectiva en ese sentido. Sé que hay muchos que la vienen pasando mal también, pero hay que cuidarse.

¿Cómo le fue en las últimas reuniones que tuvo con Alberto Fernández?

Tenemos una relación amena con el Gobierno nacional, son prudentes manejando esta situación. Nunca se puede estar bien con todos, lamentablemente. A veces se necesita un poco más de solidaridad y tolerancia.

¿Lo dice por la oposición a nivel nacional?

En este contexto hay dos roles. Estamos los que tenemos la posibilidad de gobernar y decidir. Y están los opositores desde otro lugar pero si yo fuera oposición intentaría ayudar un poco más.

¿Ellos no están ayudando?

Hay una oposición que no está a la altura de lo que pasa, de lo que estamos enfrentando, esa es mi opinión. No ayudan para nada. Hay un sector de la sociedad en general que no está cumpliendo las normas y muchos hasta lo fomentan. Esta es una crisis histórica, no solo para nosotros, para todo el mundo, y no la están tomando como tal.

