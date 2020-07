Jalil lamentó los incidentes y dijo que no se pueden repetir

El gobernador Raúl Jalil se refirió al conflicto entre el municipio capitalino y el SOEM, y opinó que situaciones como el grave enfrentamiento del martes último no se pueden volver a repetir. “Hay gente que en el mundo se ha quedado sin nada”, dijo y en este sentido llamó a la reflexión a los sindicatos, porque si hay un peso es para los que menos tienen”, expresó el primer mandatario.

En declaraciones radiales manifestó que estuvo en contacto con el intendente Gustavo Saadi: “Hablé ayer, creo que no se pueden repetir los incidentes. Ahora la Corte decidió aceptar un recurso para que la recolección de residuos no sea un servicio esencial en épocas de pandemia, pero bueno, uno respeta la Justicia. No se puede vivir en el conflicto, sobre todo en este tiempo”, dijo en una crítica hacia el Poder Judicial.

Luego, insistió con la solidaridad social: “Hay gente que no tiene nada; Catamarca dentro de todo está bien. Vamos a comenzar con 400 viviendas que se realizarán con los fondos de la AGAP; hay más de 800 personas inscriptas en la Caja de Prestaciones Sociales. Tenemos que ser prudentes. No es momento de conflictos, es momento de ser solidarios”.

Inversión El Gobernador firmó con Nación un convenio por 1 millón de dólares para el sistema de salud y otro por 90 millones de pesos para destinarlo a un vacunatorio.

Otros temas

Jalil respondió a varios temas de la agenda local:

– Promulgación de las leyes de la reforma judicial: Adelantó que se publicarán en la próxima semana las iniciativas relacionadas con la eliminación del Consejo de la Magistratura e incremento de los miembros de la Corte.

“Hay que buscar otro sistema de elección de jueces. Estoy hablando con la Universidad, con los magistrados, con la Facultad de Derecho, Colegio de Abogados; si no es en esta semana, la que viene vamos a determinar todos los ingresos al Estado; eso está dentro de lo que es la reforma del Estado que se discute en la Legislatura”, expresó.

En este punto, Jalil se pronunció a favor de un nuevo sistema para evaluar a los jueces. “Creo que no va a pasar más de la semana que viene que vamos a tener un nuevo sistema”, dijo con respecto a la elección de los magistrados. También señaló que la próxima semana, y con mucha prudencia, se definirá quiénes serán los postulantes para la Corte de Justicia.

– Proyectos a la Legislatura: El primer mandatario adelantó que enviará la ley de Emergencia para hoteles y restaurantes. “Son iniciativas pensadas para toda la gente que no está pudiendo trabajar por la pandemia, y los que menos tienen”.

“Tenemos que dedicarnos a los que no tienen trabajo, a los que se quedaron sin nada; si hay un peso es para los que no tienen”. Asimismo, adelantó que enviará el nuevo Código de Procedimientos Mineros y expresó su anhelo de que tenga un sano debate en la Legislatura.

– Autorización para el préstamo: El mandatario dijo que el pedido de autorización para un préstamo de $ 4.000 millones es para realizar proyectos que mejoren la calidad de vida de la gente. “No tenemos inconvenientes en que se baje el monto del préstamo a $ 2.000 millones”, sostuvo.

– Reforma de la Constitución: “Yo creo que las decisiones electorales como la reforma tienen que pasar por los partidos políticos. Creo que la semana que viene van a empezar las conversaciones y tiene que pasar por los partidos políticos y por las Cámaras, el núcleo de coincidencias básicas”, sostuvo.

“Los gobernantes tienen que estar ocho años, la autolimitación que realizó Lucía Corpacci, y la que yo también apoyo, tiene que ser la base de la reforma. Hay que hablar con las religiones, los partidos políticos. Se hizo un gran trabajo cuando estuvo Gustavo Saadi como ministro de Gobierno y ésa es la base de la nueva reforma. Creo que es un gran desafío para la sociedad y lo tenemos que llevar a cabo”, expresó. Además, dejó en claro que la legalización del aborto no es un tema que pueda ingresar en la agenda local de la reforma constitucional.

– Aumento para docentes: “Se llamaría a paritarias, pero un aumento de sueldos está congelado mientras dure la pandemia, y si hay un peso es para los que no tienen nada y se han quedado sin trabajo, para los hoteles, las agencias que no tienen nada. Por eso les digo a los sindicatos que hay que ser solidarios y muy prudentes”, concluyó.