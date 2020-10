Jalil le puso freno al sistema de semáforos: “He decido estudiarlo un poco más”

No obstante, el primer mandatario dejó en claro, que quienes violan la cuarentena es un porcentaje mínimo en comparación con el resto de la población. “Catamarca, en líneas generales, ha cumplido bastante pero hay un pequeño porcentajes que no y para ellos es esto de los castigos”.

Sobre el tema del sistema de semáforos, que se preveía debía salir durante el fin de semana dijo el Gobernador de la provincia en el diálogo mantenido con Radio Valle VIejo que “he decido estudiarlo un poco más”. En este punto reconoció que ese “decreto va a quedar en estudio” y esta pausa se debe a que quiere estudiar mejor las medidas que este sistema conlleva, sobre todo lo referido a la ampliación de horarios en algunas actividades. En este punto señaló que le preocupa esto en vista al crecimiento de casos.

Clases y paritarias

Jalil adelantó que el jueves se reúne con los gremios docentes para comenzar a analizar las paritarias y confirmó el encuentro de mañana con los IES. Y en este sentido apuntó sobre la vuelta a clases que “pensamos discutirlo con los gremios y volver sólo en el caso del sistema burbuja”.

Comentó que la idea es que los estudiantes puedan volver a las escuelas en aquellos municipios donde no hay casos de COVID-19. En este sentido mencionó que la vuelta a clases presenciales sería con la modalidad de burbuja. Esto sería que quienes van a volver a la presencialidad sólo van a ser alumnos, docentes y no docentes de la comunidad donde no se han registrado casos positivos. Sin embargo, Jalil destacó que de este tema se hablará con la Intersindical para definir los detalles.