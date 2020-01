Juan Leiva en Rendimiento Deportivo

El ciclista mountain bike Juan Leiva ingresó al programa de evaluaciones que posee la Dirección Provincial de Rendimiento Deportivo, la cual se encuentra a cargo del Dr. Jorge Herrera.

El joven de 17 años, oriundo del departamento Belén, realizó las correspondientes entrevistas de admisión y psicológica, respectivamente, como así también se sometió a una prueba ergométrica graduada (cicloergómetro) en el laboratorio de esa área en cuestión. “Estoy muy agradecido. Me sentí muy cómodo con los estudios y los profesionales que me trataron. Ojalá que los resultados sean buenos para que me puedan ayudar a progresar este año en mi carrera deportiva”, señaló.

Leiva, quien compitió en el “Desafío La Chilca” sostuvo que seguirá adelante con las exigencias que demanda el alto rendimiento para poder estar a la altura del programa en cuestión. “Empecé el año pasado en la categoría Juveniles y fui mejorando mi performance a lo largo de 2019. Quiero enfocarme lo más que pueda en las carreras de este año”, agregó el integrante del equipo “Gasco Pro Team”, cuyo entrenador es Darío Gasco.