Juan Manuel Morales hizo podio en la Ciudad Capital

El fin de semana pasado nuevamente el juvenil y destacado ciclista de Belén, Juan Manuel Morales estuvo participando en una gran competencia llevada a cabo en San Fernando del Valle de Catamarca, en donde a pesar de que la suerte no lo acompañó, logró al final de la misma ubicarse en el tercer puesto del podio.

Para que brinde detalles sobre la carrera hablamos con Juan Manuel quién sobre la misma dijo: “Estuve corriendo en la ciudad en una avenida, en una rotonda donde estuvieron presentes pedalistas de la ciudad capital y de la Rioja, en total eran más de 35 competidores. Fue un circuito muy pesado pero lindo a la vez porque me favoreció a mí, la carrera tuvo una duración de 1 hora y dos vueltas”. Aseguró.

Luego comentó: “Desde la largada traté de ir adelante porque sabía que se iba armar un corte rápido y en le segunda vuelta que dimos, pinché la goma de la bicicleta por primera vez, lo que fue muy duro porque lo tenía al auxilio muy lejos y tardó en llegar, cuando esto sucedió cambiamos rápido y comencé a esforzarme para llegar nuevamente al pelotón de adelante, pero se me hizo muy duro porque me sacaron mucha diferencia, así estuve 30 minutos pedaleando al máximo para llegar al grupo de adelante, lo bueno es que lo pude lograr y me mantenía adelante y cuando llegué hubo una fuga y un compañero de mi equipo trató de ayudarme para poder llegar al objetivo y cuando faltaban 20 a 15 minutos volví a pinchar, era como que ya perdía la esperanza dado que pinchar dos veces en una carrera era una muy mala suerte, cambié la rueda delantera de vuelta, y desde el auxilio me comenzaron a decir que me esfuerce lo máximo posible que podía llegar, por suerte el compañero mío se tiró para atrás, me esperó y comenzamos a trabajar los dos, pero ya quedaban dos vuelta para el final, en la última vuelta pude alcanzarlos aunque estaba muy desgastado y en la punta de la carrera había ya un corredor escapado que era imposible de llegarlo, pero me tenía fe en el embalaje porque eso es lo fuerte mío y me dije que me levantara el sprint que me sentía bien y afortunadamente llegué bien para embalar y fue una definición muy disputada, pareja, porque el corredor que quedó segundo me gana al final por la mitad de la rueda, un poco menos y yo entro en el tercer puesto, los dos primeros son de la ciudad capital. Yo tenía mucha fe que podía ganarla a la carrera ya que me vine preparando muy bien. Esa era la meta mía pero lamentablemente pinché dos veces, hice mucho desgaste y a pesar de eso no me acalambré que es una buena señal”. Indicó.

“En esta competencia estuve corriendo para el equipo Team Pampa de la ciudad capital y el sábado fue la primera de un campeonato de tres fechas, la próxima será el sábado 21 de marzo también en Catamarca, por ahora estoy ubicado en el tercer puesto con 3 puntos y la tercera fecha será dos semanas después del 21”.Añadió.

Finalmente Morales agradeció el apoyo permanente que está recibiendo de sus padres y de un amigo Yamil Gutiérrez, sin la ayuda de ellos sería imposible que pueda estar concurriendo a competir, pero es tan grande la pasión que siente por este deporte que este viaje lo hizo en colectivo de línea. La Dirección de Deportes Municipal tendría que acercar la colaboración que corresponde en estos casos, de esa forma cumpliría con uno de los objetivos que es fomentar el deportes en los jóvenes que lo precisan.