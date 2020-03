Juan Manuel Morales hizo podio en los 100 años del Club Independiente

El sábado y domingo pasado se llevaron a cabo en San Fernando del Valle de Catamarca, carreras de ciclismo como parte de los festejos de los 100 años del Club Independiente, en donde participaron numerosos y destacados ciclistas de varias provincias.

El juvenil ciclista de la Ciudad de Belén que estuvo presente en las competencias fue Juan Manuel Morales quien desarrollando una descollante actuación logró consagrarse en el segundo lugar, y estuvo muy cerca de alzarse con el triunfo.

Este Belén-Info.com con Morales para que comente sobre lo acontecido en aquella oportunidad, sobre la cual dijo: “Estuve corriendo en Catamarca sábado y domingo pasado, el sábado se corrió en ruta donde participaron más de 45 corredores y yo pude ubicarme en el noveno lugar, no quedé conforme con mi actuación pero pensaba que había revancha al otro día, el domingo como le había comentado a mi padre, descansé bien en la noche y el domingo se corrió en un circuito de 5 a 6 kilómetros, en la carrera hice una pequeña fuga para luego cortarse el pelotón como se dice donde se formó un grupo de doce ciclistas fugados y en el sprint iba segundo embalando y cuando iba a pasarlo al primero a 50 metros de la llegada, me tira la bicicleta contra la gente y me impide pasarlo y así logra entrar primero y yo me quedé con el segundo puesto. Después de la carrera se hizo el reclamo correspondiente pero le dieron la carrera a él, a Carlos Soto ya que era de la capital, y en estos casos las decisiones siempre se inclinan de esa manera como en esta oportunidad para el local, ya que él era de Catamarca capital. Al final al podio fuimos 1° Carlos Soto (Capital), 2° Juan Manuel Morales (Belén) y 3° Wilson Vergara (Capital). Le pedimos a los organizadores que observen el video donde había quedado grabado la maniobra ilícita que hizo Soto en la llegada, fue muy evidente lo que hizo él para no dejarme pasar, pero al final le dieron la carrera a él, como siempre la decisiones se inclinan por el local como en este caso.

De todas manera fue una buen actuación la que hice ya que llevaba dos semanas de entrenamiento y no estaba totalmente bien preparado pero anduve bien, finalizada la competencia tuve la oportunidad de hablar con el dueño de Team Pampa de la ciudad capital que es Diego Rodríguez, grupo conde estuve corriendo años atrás y me volvió hablar así que este año seguramente estaré corriendo para ellos, lo bueno es que me hablaron y me van a economizar algunos gastos que lo están haciendo mis padres como ser, el traslado a distintos lugares donde se corre, también la inscripción en cada carrera, ya que en Belén no tengo la ayuda suficiente para estar viajando, en este caso me costearon los gastos mis padres, y Perico de la bicicletería Gauchito Gil que me prepara la bicicleta y nadie más, la ayuda de mis padres es todo.

Comentó también que anteriormente estuvo integrando el equipo de la Difunta Correa que el titular del mismo es Pablo Ponce y luego decidí correr solo porque consideraba que era mejor así. Yo estoy siempre agradecido de Pablo Ponce porque siempre me colaboró incondicionalmente, para mí fue una gran persona porque me dio una ayuda grande, concluyó.