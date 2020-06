Kevin Salgado en mejor catamarqueño clasificado en Torneo Online de Ajedrez

El torneo fue organizado por la Sub Comisión de Ajedrez del Club Social, con la fiscalización de la Asociación Catamarca Ajedrez y direción del Prof. Carlo Amaya, desarrollandose en la Plataforma de juegos Lichess.org.

Para resaltar, fue la participaron en esta fecha 87 jugadores, siendo la competencia de las cuatro disputadas con mayor número de jugadores; quedando un total de 107 jugadores que participaron del Torneo Online.

Este se certamen, que se disputó en el marco de las celebraciones por los “151 años del Club Social 25 de Agosto”, en las dos últimas fechas tuvo carácter solidario: “Todos por Isabella Ocampo Cativa”, hija del ajedrecista Darío Fabricio Ocampo, que se encuentra internada en el Hospital Garrahan de la ciudad de Buenos Aires, por un tratamiento de alta complejidad.

En lo deportivo, cabe destacar la participación de jugadores de otros continentes como el español Francisco José Martínez Miñarro, al ecuatoriano Carlos Nath de Guayaquil, Ecuador, a José Soza de la ciudad de Los Ángeles, país hermano de Chile, a Rafael Duje de Paraguay, a David Martínez de Distrito Federal, México.

Posiciones de la 4ta fecha, 151 Club Social 25 de Agosto

1. Raúl Claverié, Pinamar, Buenos Aires

2. Alessandro Manzane Barranco, Resistencia, Chaco

3. Kevin Salgado, Laguna Blanca, Belén

4. Valentina Rodríguez, La Rioja

5. Leonel Vélez, Catamarca

6- Rafael Duje, Asunción, Paraguay

7. César Durán, Santa María, Catamarca

8. Ricardo Medina, Monteros, Tucumán

9. Agustín Nieto, Santa María Catamarca

10. Darío Ocampo, Catamarca

Posiciones finales del torneo por categoría

Categoría Sub 2500

1. Raúl Claverie, Pinamar, Buenos Aires

2. César V. Durán, Santa María, Catamarca

3. Kevin Salgado, Laguna Blanca, Belén, Catamarca

4. Darío F. Ocampo, San Fernando del Valle de Catamarca

5. Ricardo Medina, Monteros, Tucumán

Categoría sub-1900

1. Carlos A. Leiva, Valle Viejo, Catamarca

2. Cristian Guananjay, San Fernando del Valle de Catamarca

3. Alejandro Erazo, Valle Viejo, Catamarca

4. Juan C. Farías Castellanos, San Fernando del Valle de Catamarca

5. Joel Menéndez, Valle Viejo, Catamarca

Categoría sub-1600

1. Rubén G. Vega, San Fernando del Valle de Catamarca

2. Marcelo López, San Fernando del Valle de Catamarca

3. Camilo Moya Andrada, San Fernando del Valle de Catamarca

4. Juan Antonio Ulivar, San Fernando del Valle de Catamarca

5. Azucena Reinoso, San Fernando del Valle de Catamarca

Tabla de posiciones finales 1° Torneo Online “151 años Club Social 25 de Agosto de Catamarca”

Sub 2500

1. Raúl Claverie, Pinamar, Buenos Aires

2. Cesar Durán, Santa María, Catamarca

3. Kevin Salgado, Laguna Blanca, Belén, Catamarca

4. Darío Ocampo, San Fernando del Valle de Catamarca

5. Ricardo Medina, Monteros, Tucumán

6. Mariano Menéndez, Valle Viejo, Catamarca

7. Enzo Basso, San Fernando del Valle de Catamarca

8. Hugo Gutiérrez, El Carmen, Jujuy

9. Gerson Moreno, Santa María, Catamarca

10. Leonel Vélez, San Fernando del Valle de Catamarca

11. Daniel Maldonado, San Fernando del Valle de Catamarca

12. Luis Padilla, San Miguel de Tucumán