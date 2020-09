La Agencia ANSES Belén a partir de mañana reanuda la atención al Publico con Turnos

De la Agencia de ANSES de la ciudad de Belén, la Jefa de Agencia Graciela Moreno, brindó un informe: “Informarles que a partir de mañana miércoles la ANSES reanuda o retoma nuevamente la modalidad de atención al público, quienes deben asistir mañana es el que tiene turnos para mañana”. Aseguró.

“Hablando con integrantes del COE me informaban que la gente tanto de Tinogasta, Londres, Andalgalá, y Norte Chico y Grande, van a poder pasar mientras esté tengan turno para ir a la ANSES, la gente que no tiene turno, no los van a dejar pasar y obviamente nosotros tampoco vamos a poder recibir a esta gente”. Señaló.

Finalmente recordó: “Así que nuevamente les informo a partir de mañana se normaliza la atención con turnos programados, la gente que tenía turno para mañana miércoles, es la que debe estar y no van a tener problemas al pasar por los ingresos hacia la ciudad de Belén, de todas maneras ANSES va a mandar un listado de la gente que tiene los turnos a los puestos de ingreso a Belén para que nadie esté tenga problema”. Concluyó